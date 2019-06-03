據報道，在遠離香港的印度洋海面，一艘掛上馬紹爾群島國旗、由中國昆侖銀行持有的伊朗石油油輪Pacific Bravo正在航行。美國政府於上月二十九日警告本港海事處，指此油輪突然改變航向，很可能尋求在香港停泊，如果與該油輪有任何業務往來，或為其提供服務，皆違反美國制裁伊朗的規定，香港可能面臨美國制裁。



Pacific Bravo位於離香港遙遠的海域，美國又如何得知它會駛向香港呢？不難看出，美國是醉翁之意不在酒。美國在國際事務上使用「長臂管轄」的情況愈來愈多，為了鞏固自身的利益，不惜將管治權無限延伸到美國領土之外，成為美國強行任意施壓的手段，視國際法如無物，是徹徹底底的霸權主義。



這不得不令人聯想到不斷升級的中美貿易戰，美國將任何風馬牛不相及的議題炒作一碟，當作籌碼向中國施壓。所以，在中美之間的競爭中，香港必須具備國際視野，有理有利有節應對美國非理性行為帶來的挑戰。



在中美貿易戰風高浪急的關頭，反對派政客遠赴美國「告洋狀」，唱衰香港，抹黑逃犯修例，為美國增添攻擊中國的「彈藥」。這些人口口聲聲愛香港，行動卻實實在在損害香港利益，如此顛倒政治倫理，令人質疑他們效忠的對象到底是誰。此等賣國賣港的舉動，不但會將香港變成美國拖中國後腿的棋子，也令香港難以維持較為中立的位置。



美國在貿易戰中聯同本港反對派損港遏華，社會各界應站在國家的立場及角度，找出香港在貿易戰中的生存之道，共同維護香港、國家以至全球的利益。香港作為中國的一個特別行政區，是命運共同體，在這場兩大國家的較量中，反對派跑到外國唱衰國家，種種落井下石、「在背後打冷槍」的卑劣行為，是在背叛及出賣國家，極度卑鄙無恥。