中東局勢持續緊張，美國國防和安全主要官員警告說，在美國決定增加在中東地區的軍事存在時，伊朗正準備在整個中東地區發動一波針對美國及其盟友的攻擊。雖然美國官員也附和總統特朗普的觀點，表示美國不希望與伊朗開戰，但是美國遲早會對伊朗動手，因為這也是美國遏堵中國崛起的霸權戰略之一。



近期以來，美國不斷向德黑蘭施壓，特朗普不斷對伊惡言相向，稱若伊朗想開戰，將正式滅亡，暗示美國如受到伊朗威脅，或使用武力結束伊朗政權，引起外界對美國與伊朗打仗的憂慮。



事實上，今年四月，美國將伊朗伊斯蘭革命衞隊定義為恐怖組織。一個月後，美國重新恢復了針對伊朗的所有制裁措施，並向海灣地區派遣一個航母戰鬥群，聲稱應對伊朗可能對美國利益發動攻擊。雖然德黑蘭對此強烈否認，但美國又向該地區派遣B52轟炸機，增加在當地部署愛國者防空導彈及兩棲登陸艦，更有消息指美國或調派十二萬美軍到中東威懾。顯然，美國對伊朗動武，只是時間問題。近日更有一項民調顯示，半數以上美國人認為，美國同伊朗會在今後幾年內爆發戰爭。



美國開戰的重要原因之一，是要維護美國的石油霸權。因為美國的石油霸權是建立在「石油美元霸權」之上，全球石油的結算貨幣，絕大多數是使用美元。不過近年來，美國的霸權不斷受到挑戰，例如歐盟試圖用歐元進行石油貿易結算，俄羅斯和中國石油貿易結算用人民幣，伊朗也欲與中國用人民幣，全球國家似乎都正努力掙脫石油美元的枷鎖，令美國難以容忍。



如果美國無法控制各國用美元交易石油，那麼美元作為全球硬通貨的價值就會大打折扣，而美元地位削弱，將直接威脅到美國的國家安全。尤其是美國作為全球負債最龐大的國家，如沒有美元支撐，隨時都有可能面臨危機。所以，捍衞美元地位是美國最為核心的利益，誰想撼動，美國就要對誰動手。



除了捍衞美元地位，美國要搞定伊朗的另一個重要目的，就是要控制霍爾木茲海峽，圍堵中國「一帶一路」戰略。特別是，中國與巴基斯坦合作建設的「中巴經濟走廊」起點瓜德爾港，就在伊朗的霍爾木茲海峽入口處附近，也是中巴鐵路的起點。



由中方投資的瓜德爾港，是中國突破美國島鏈封鎖和馬六甲海峽的重要戰略布局，貨物從瓜德爾港經馬六甲海峽再經南海到上海，將近一萬六千公里，但從瓜德爾港經中巴鐵路到達新疆喀什，只需二千公里，運輸路程縮短八成多，而中國貨物從瓜德爾港出口，可直接進入中東波斯灣，進入非洲紅海，進入地中海，從而把中東石油和非洲資源，變成中國周邊的資源。中巴經濟走廊可謂中國第二條咽喉要道。



一旦美國制服伊朗，就等於控制霍爾木茲海峽，也就封住了瓜德爾港，切斷了中巴經濟走廊，相當於再次扼住了中國海上油路和運輸的咽喉要道，再加上控制馬六甲海峽，基本上隨時就可切斷中國的海上能源通道。顯然，中國對美國的這一戰略企圖，必須有所警惕！