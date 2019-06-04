正論：經濟不景百業衰　港府無能枉自吹

中美貿易戰持續一年，戰火不斷升級，上半年還未過去，本港經濟數據已全面向下，經濟增長創十年新低，大有山雨欲來風滿樓之勢。面對內憂外患，港府高官不是坐以待斃，就是一味靠吹，在無能舵手掌舵下，香港有如一葉扁舟載浮載沉，隨時有滅頂之災。



廢紙回收業是其中一個備受貿易戰蹂躪、卻鮮少有人留意的行業。由於內地經濟不景，出口減少，連帶對廢紙的需求亦大減，加上環保政策收緊，紙廠出口價出現「斷崖式下跌」。須知本港廢紙幾乎全部出口內地，內地壓價直接影響行業生計，目前市面回收價屢破新低，未來更有機會低至一公斤四毫甚至更低，整條回收鏈勢必無法維持。



回收店結業、執紙皮長者生計不保不用說，更令人擔心的是廢紙沒有出路，遲早逼爆堆填區。業界要求港府打救，但港府的回收政策向來天殘地缺，回收基金亦只針對塑膠回收而非廢紙，年前內地拒收廢紙而導致香港廢紙圍城的一幕，恐怕很快重演。



回收業叫苦不迭，其實只是本港經濟陷困的冰山一角。可以看見，本港第一季經濟增幅顯著放緩，只有近乎沒有增長的百分之零點六；四月份零售銷售貨值暴跌百分之四點五，連續三個月向下，旺區吉舖湧現；而支持本港經濟最重要的金融市場，上月更急瀉近一成，是去年十月環球股市大幅調整以來最大跌幅。事實證明，一場經濟風暴已隱然成形，再不做好部署，香港危如累卵，勢必陷入無險可守的境地。



最令人惴惴不安的是，財政司司長陳茂波誇誇而談本港目前經濟形勢，竟然只知重複批評美國「反覆善變」，本港經濟前景短期有很大不確定性，難以估計貿易戰未來發展，政府會研究是否因應經濟可能下行，加大公共開支，例如加快推動基建項目發展云云。研究復研究，拖延復拖延，不僅了無新意，更同等死無異。



誠然，香港作為外向型細小經濟體，夾在中美兩大強國之間，稍有風吹草動都會首當其衝，這是不爭的事實，但作為港府第一號財金官員，對貿易戰的評估竟然和坊間之談沒有分別，對未來形勢十問九不知，還是令人吃驚。所謂加快推動基建刺激本地經濟，說易行難，別說大型基建無一不延誤、無一不超支，港府監管不力，甩漏多多，沙中線工程就是典型例子；單是行政立法關係緊張，基建工程受拉布拖累，批出的款項少之又少，港府已是無計可施。陳茂波妄想單靠基建就能挺過貿易戰，如果不是一廂情願，畫餅充飢，就是說話不經大腦，吹皺一池春水。



居安思危，思則有備，有備無患。很明顯，港府對於經濟下行不但沒有準備，更是束手無策。在產業結構單調、實體經濟空洞化的背景下，香港來來去去只有金融和地產兩味，自身實力不夠硬也就罷了，廢官毫無作為才是最不堪，連拿得上枱面的對策也沒有，一旦巨浪捲來，香港將會如何，簡直不堪設想！