世界視線：與恐怖組織和談　老美阿富汗敗走

正當美國政府代表跟塔利班組織就阿富汗和平進程舉行新一輪談判之際，塔利班最高領導人放出狠話，聲稱在未達到目的之前，絕不會「澆熄聖戰之火」。奇怪的是，面對塔利班的肆意挑釁，山姆大叔似乎沒有太大的反彈，甚至連特朗普一向的慣技──威脅退出會談也沒有，看來美國人為了讓大兵們盡快打道回府，已計較不了那麼多。



事實上，在這場談判中，華府對塔利班的「叫價」甚低。主要無非兩條，一是和談期間「高抬貴手」，暫時不要發動襲擊；二是跟美國及西方社會支持的阿富汗總統艾哈邁德扎伊領導的政府，共同商討國家未來的權力安排，惟塔利班對有關要求斷然拒絕。就在幾天前，一隊美軍車隊在阿富汗首都喀布爾遭受炸彈襲擊，導致四名官兵受傷，塔利班事後承認責任。



至於艾哈邁德扎伊政府，塔利班更是恥與為伍，強調對方只是外國傀儡，連跟對方派出的代表同坐一張談判桌也不情願。這樣一來，不僅令艾氏深深受辱，其背後的美國主人也被狠狠打臉。



塔利班腰板如此硬挺，除了看穿特朗普政府急於撤軍的底牌，也體現該組織對其實力的自信。眾所周知，小布殊在「九一一」後以「反恐」為名入侵阿富汗，誓言不殲滅阿蓋德和塔利班誓不罷休，如今「恐怖大亨」拉登早已灰飛煙滅，塔利班卻是野火燒不盡，春風吹又生，尤其令山姆大叔寢食難安的是，塔利班的勢力盤根錯節，經常滲透到阿富汗安全部隊，伺機刺殺美軍士兵。去年坎大哈省國會選舉投票前夕，塔利班安插的內鬼進入省長保鏢團隊，趁駐阿富汗美軍司令、四星上將米勒前來開會時大開殺戒，據報米勒當時躲在梳化後才逃過一劫。反觀華府扶持的總統，不管是卡扎伊還是艾哈邁德扎伊，均是扶不起的阿斗，民眾威望比塔利班猶有不如。



堂堂超級強權，哪會想到有一天會「淪落」到跟恐怖分子平起平坐和談，十八年的「反恐戰爭」以如此恥辱的方式收場？如今最大的問題是，山姆大叔連塔利班也搞不定，試問如何能不戰而屈伊朗之兵？