神州觀察：雁過拔毛平常事　扶貧路上蠅貪多

中國計劃二○二○年實現全面脫貧，目前仍有近二千萬生活在貧困線以下的人口，需要走出貧困，實現小康，各地因此紛紛加大扶貧力度，但「扶貧」變「扶貪」的亂象卻依然屢禁不止。



雲南省德宏傣族景頗族自治州芒市中山鄉，日前被揭有扶貧官員不但在購買扶貧豬時，每頭豬從中吃掉二百元差價，更要求貧困戶每頭交運費二百元，從扶貧項目資金中「揩油」違紀獲利八萬多元；而主管的副鄉長等官員則在扶貧冊內虛報豬隻數量，通過上級扶貧驗收。



近年中央要求精準扶貧，各地政府扶貧改「輸血」為「造血」，並聚焦成本與風險相對較低的養殖業，加大資金扶持，希望貧困戶通過發展養殖脫貧。其實不止「扶貧豬」，扶貧牛羊雞鴨養殖項目也亂象頻生；例如湖北省十堰市竹山縣有村官勾結奸商，謊稱扶貧養牛場騙取六十多萬元扶貧資金，更租借六十一頭牛應付政府檢查。貴州省松桃縣亦被發現有村支書申報扶貧羊項目，結果租借八十隻羊騙取國家五萬多元扶貧補貼。



真貧不可怕，怕的是假脫貧、真扶貪。從以往曝光的案例也可看出，扶貧領域可謂亂象叢生、笑話百出。各地應對政府檢查的奇葩招數層出不窮：荒山刷綠漆、官員裝貧困戶兒子、插沒有樹根的果樹苗，甚至還有讓小學生披着裝化肥用的白塑料袋趴在山坡上扮演「羊群」等都曾是經典作品。此外，爭評國家級貧困縣、誇大扶貧項目騙取資金，以及扶貧資金「天女散花」、「人情扶貧」、「關係扶貧」等腐敗現象氾濫，導致扶貧過程中撐的撐死、餓的餓死。



各地「扶貧豬牛羊」亂象，折射出內地扶貧領域腐敗依然嚴重，顯示基層官員依然像蒼蠅一樣，緊盯扶貧資金「做文章」，層層設卡、截留、挪用，「雁過拔毛」。同時也說明對扶貧資金的監管仍存在漏洞。



事實上，中央嚴打扶貧腐敗力度不可謂不大，甚至結合全國掃黑除惡行動打擊，去年以來全國共查處扶貧腐敗和作風問題至少十三萬多宗，處理十八萬餘人。但扶貧領域為何愈扶愈貪？主要原因之一，是實現脫貧目標時間臨近，中央加大投入，數以千億的扶貧資金也因此流向鄉村，自然成為基層大批鄉官村官眼中的天鵝肉、搖錢樹，吃得上要吃，吃不上創造條件也要吃，因此根本就無視禁令，一哄而上吞噬這「最後的盛宴」。



顯然，面對蠅貪遍地，用不到一年時間讓近二千萬人脫貧，任務相當艱巨。只有建立一套高透明度問責機制，所有扶貧資金去向都必須公開公示，讓全社會監督，才有望管好扶貧資金。否則，實現二○二○年消滅貧困人口的目標，或難以樂觀。