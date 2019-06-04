功夫茶：堅持包庇漢奸黎　縮頭烏龜做到底

兩年復兩年，兩年何其多！壹淫媒黎智英涉刑事恐嚇東方報業集團男記者一案至今仍然石沉大海，堂堂律政司連告定唔告都唔敢交代，一味庇奸護淫做縮頭烏龜，知唔知個「醜」字點寫吖！



大家應該記得，漢奸黎兩年前嘅今日出席維園燭光集會期間，突然走向在場正常採訪嘅東方記者，兜口兜面「×你老母×」、「我影×咗你嘅相」、「我實會搵人搞×你」，仲惡過班蠱惑仔。係人都知，新聞自由又稱為自由之母，漢奸黎公然打壓採訪自由，「民主鬥士」嘅假面具就係咁一鋪清袋。



咁當然喇，一個巴掌拍不響，正如每個成功男士背後都有一個女人，漢奸黎呢條契弟背後亦唔少得律政司司長鄭若驊呢個「賢內助」。恐嚇記者呢單畸士有片有相，鐵證如山，漢奸黎可以毫髮無損，固然有賴律政司大大個保護傘撐住；佢老哥策劃佔中、黑金禍港，旗下淫媒宣淫販賤案底更加厚過本電話簿，時至今日仲可以無後顧之憂，繼續橫行霸道，同樣多得阿姐佢關照，真係老婆都冇咁體貼。



事實勝雄辯，律政司連收東方同受害記者十二封信要求交代，官話廢話三幅被，唔係話「處理需時」，就係「檢控與否視乎多項因素」，再唔係就「進一步徵詢法律意見」；立法會議員連番書面質詢，律政司睬你都有味，就連申訴專員開到聲鬧爆，律政司一樣無動於衷。司底驊頂住重重壓力，甘冒天下之大不韙，甚至不惜背負「玉皇大帝第九個孫」嘅千古罵名，硬係要將漢奸黎攬上身。有人話司底驊甫上任就畀漢奸黎捉住豪宅僭建嘅痛腳，結果姣婆遇着脂粉客，雙方嚟個枱底交易，互相放生，一來二往就此撻着，照咁睇嚟八九都不離十咯。



世上沒有無緣無故的恨，也沒有無緣無故的愛，律政司對漢奸黎情有獨鍾，唔係因為貪條契弟腦滿腸肥，賤肉橫生，而係老虎屁股唔敢摸，買咗佢背後嘅外部勢力怕。正如有人話齋，律政司充當反中亂港集團保護傘，一直謹守愛國愛港原則嘅正義傳媒反而屢遭針對打擊，難免令人質疑係咪「反中亂港乜都得，愛國愛港就死得」。



計功夫茶話齋，港府恐洋懼外症深入骨髓，山姆大叔一句頂一萬句，唔通愛國愛港人士要學似班反對派咁「引洋兵入關」，搞番個白宮聯署，先至可以沉冤得雪？



點講都好，醜婦終須見家翁，烏龜總有伸頭時，律政司有種嘅就向七百萬市民清楚交代，漢奸黎就係有免死金牌、丹書鐵券，起碼等大家對法治精神、一國兩制死咗條心都好吖嘛。