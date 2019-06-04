六四事件三十周年，香港年年有悼念和追憶活動。事件剛剛發生時，幾乎所有的輿論都認為，「六四」會很快平反，政局會盡翻，因為以鄧小平為首的「治國八老」都已逾八旬，很快就會接到毛皇帝的請柬。



輿情作出這樣的判斷，是因一九七六年的「四五」運動就是在毛皇帝「賓天」兩年後就被平反昭雪，且成為中國政局天翻地覆之變的信號。



於是，人們以為「六四」平反也會以這樣的時間和條件「重演一遍」。然而，鄧小平等元老都很長壽，中共「六四」之後對局面控制愈加穩固，更令許多人跌眼鏡的是，「六四」之後中國並沒有全面倒退。鄧小平南巡把改革開放推上一個新台階，從此，中國經濟和社會發展上了快行道，整個中國的社會氛圍大變，「六四」悲情和民怨民憤逐漸淡化。



魯迅早就說過，中國人很健忘。人們對「六四」的感情經歷、心路歷程再次證明了這點。儘管這期間，人們寫了很多不是為了忘卻而是為了牢記的紀念文章，只是，淡忘還是擋不住的不期而至，香港的遊行人數、維園燭光也一年少過一年。不過，逢五、逢十「大日子」，總會有些「反彈」，想必今年也不例外。



中國人健忘，固然是原因，其實再大的人間悲情也會被歲月抹平。古今中外的大慘劇、大悲劇不知有多少超過「六四」，如今還有多少存留在人們的記憶中？有多少還可吹皺人們情感的漣漪？更重要的是和許多社會大事件一樣，「六四」事件當年的問題指向如果沒有在後來的社會發展中「惡化」、沒有被慢慢「排除」，那麼這一事件的影響力就會大減，被多數人淡忘是必然的。



眾所周知，「六四」事件的「問題指向」，是反官倒、反貪腐、爭民主、行政改。這樣的問題，如果中共沒能按照自己的方式有效解決、沒能把改革開放和經濟發展不斷推向前進，取得巨大成效，人民生活水平提高，大局穩定，那麼「六四」事件的影響力就不會大減，那些亡靈就會不斷被人們喚起。現在，物轉星移，天時、地利、人和都不在平反「六四」這邊也。