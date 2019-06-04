中美博弈愈演愈烈，繼貿易戰、科技戰之後，金融領域也暗潮洶湧。特朗普曾揚言不讓中國企業利用美國股市籌集資金，有美國政客日前也提出禁止中國企業涉足美國資本市場，可見老美走火入魔，為了遏制中國，不惜拋棄自己制訂的自由市場和國際規則。



面對金融戰一觸即發，在美國上市的中國企業不得不考慮自身風險，紛紛謀定後路，有的自願申請退市，有的回歸內地股市，有的打算來香港作第二上市。



中國人一向崇洋媚外，許多事情皆以美國為師，金融方面尤其如此。中資企業爭相赴美上市，原以為美國股市高度活躍和流通，具有集資大、成本低、上市快等特點，同時有助企業打響國際知名度。詎料事與願違，如今美國股市的集資功能大打折扣，加上華府全方位遏制中國，中資企業動輒得咎，經常成為針對目標，貿易戰爆發以來更是備受拋售，在這種情況下，繼續留在美國股市已沒有多大意義，反而風險愈來愈高。君子不立危牆之下，美國發窮惡，中國企業再不撤退，遲早血本無歸。



事實上，這些年中國企業在美國交了不少學費，受到不少刁難，而得到的東西卻不多，明顯得不償失。所以說，別人的東西未必適合自己，生搬硬套往往不會有好結果，在美國金融霸權面前，中國企業有如小學生，除了交學費之外，根本沒有議價能力，那些凡事以美國為師、盲目吹捧自由市場的人，現在該是清醒的時候了。



過去有人將中美關係比喻為「婚姻」，如今隨着美國徹底撕破臉皮，這場婚姻恐已走到盡頭。對中國來說，這未嘗不是一件好事，正好乘機斬斷「孽緣」，拋棄對美國不切實際的幻想；對中國企業而言，不在美國上市更不是甚麼壞事，起碼不必看人臉色，不必擔心成為政治犧牲品。說到底，中國始終還是應該走自己的道路，中國企業始終還是應該回歸自己的市場。