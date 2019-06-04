潮流金句「唔怕神一般的對手，只怕豬一般的隊友」是嘲諷團隊內差勁低能的成員，拖累隊友令努力付諸東流。放眼特區管治團隊，「豬隊友」比比皆是，新近例子是非洲豬瘟襲港，政府檢疫團隊後知後覺，又一次把關不力。



事緣一批由內地輸入的活豬，在抵達上水屠房六日後，其中一隻死亡，這時當局才驗出是染上非洲豬瘟。三星期兩次爆出同類事件，又是上水屠房，除了再次封閉，亦要銷毀屠房其他約四千多隻活豬。這些豬隻本來都難逃一死，但起碼可以供應給市民進食，死都死得有價值，現在無辜集體慘死屠房內，兩次近萬枉死豬隻，當垃圾丟棄，真是「冇陰功」。



殺豬除了生靈塗炭，政府還要賠償肉販損失，說的是數以千萬計，全部是公帑如倒落大海，由市民埋單。而且因此減少鮮豬肉供應，街市檔販身受其害，每日被迫提早收檔，生計大受影響，而豬肉價格亦因此上升，市民要捱貴豬，再過幾天便是端午節，上次事發是母親節，只能嘆一句「每逢佳節冇豬食」。



外界對事件既憤怒又疑惑，首先食環署沒做好把關工作，檢疫粗疏，多數看看衞生證明文件便放行，並沒有第一時間替入口鮮豬做病毒快速測試，「目測」交差犯了特區官僚的通病。而一般情況豬隻停留在屠房最多兩、三天便會處理運走，這兩次事件的病豬與其他豬隻竟然留在屠房超過六至八日，大大增加非洲豬瘟散播的風險。



任由病毒自出自入，食環署責無旁貸，上次事件發生後沒有吸取教訓、檢討改善，短短時間內重蹈覆轍，專家更批評其黑箱作業，檢疫過程及通報機制缺乏透明度，往往在事態嚴重時才向外公布，例牌大開殺戒了事。食衞局局長陳肇始薪高權重，卻只懂殺豬而無檢豬良方。為平息民憤，陳局長應該一視同仁，對團隊內豬隊友都果斷剷除，若能問責自我了斷，亦誠百姓之福也。