二○○七年林鄭月娥由政務官而更上層樓獲委任為發展局局長，拆皇后碼頭一役塑造了「好打得」的形象。○七年七月廿九日林鄭出席「皇后碼頭論壇」，為政府的倒行逆施辯護，有人批評她拆皇后碼頭即是「拆毀特區政府的誠信」，令她很生氣的說：「我來這裏是有接受批評的心理準備，但你不可以說特區政府沒有誠信，特區政府的誠信是不容置疑的！」筆者當日在場，林鄭在論壇上的傲慢態度是令人十分厭惡的。一二年當政務司司長到一七年成為特首的林鄭，權力與傲慢成正比，權力愈大也愈無法接受批評。



林鄭上台快兩年了，政府施政無能，不孚民望、不得人心，那是人禍。但是，手握「行政主導」這把尚方寶劍的特區政府領導人，從來沒有反躬自省，也沒有表現歉然不足的態度，更遑論接受批評。



擁有權力的人很喜歡說的一句話是：「我們可以接受批評，但不是那些破壞性的批評，有建設性的批評，我們是歡迎的。」批評的性質本來就是「破壞」，言者無罪；被批評的權者聞之足戒，「有則改之，無則加勉」，這才是真正的「建設性」。基於公是公非的立場，對政治發表意見，其本質即是批評的，如果不是批評的，何必發表意見。這已是一種常識，奈何許多人都不明白，特別是那些擁有權力而權力不是由民眾賦予的人。政治的討論，只是牽涉到客觀政治問題的是非，而與個人的欲惡得失無關。所謂反對意見的「破壞性」亦然。所以，認為批評必須有建設性的說法十分荒謬。



此間高官可能不知道，推誠、改過、納諫是中國傳統治道的「君德」，納諫就是推誠、改過的具體作為。納諫用現代的話來說，就是所謂接受反對意見。



政治誠信的反面是政治謊言。政治上的說謊有三種因素：第一是為了隱惡揚善（掩蓋自己的壞處，捏造自己的好處）；第二是因反對者的不相信，甚至對人的不信任，真話只可對親信講，不可向公眾說；第三是因自己那一套與民意背離或有很大的落差，於是口頭不得不說會順應民意，實質卻幹自己的那一套。這三個因素又以第三項為根本，為了裝扮「欲惡與天下同」的形象，政治宣傳便變為政治謊言的代名詞。謊話說久了的人，特別是政治人物，因為心理的因素，會慢慢的以謊話為真，以真話為假；搞到最後沒有一句真話。這也是官話的虛假，即是帶着權勢、權威的一種假話。這也許就是林鄭及其親信律政司司長鄭若驊的所謂政治誠信。



美國開國元勳華盛頓的「告別演說」有這麼一句：「我認為誠實是最好的政策，這句格言不僅適用於私事，亦通用於公務。」