電影有「You Jump, I Jump」金句，現實中亦有林鄭、若驊「你跳我跳」，一起沉淪，都可謂情比金堅。



眾所周知，鄭若驊知法犯法，醜聞纏身，每次露面都被傳媒重點招呼，以致她養成龜縮習慣，可以不蒲頭就不蒲頭，可以假手於人就假手於人。林鄭政府亦深知鄭毫無「觀眾緣」，任由她藏頭露尾，鄭本人更是樂得清淨，反正每月幾十萬元超高薪津袋袋平安，納稅人吹佢唔脹。



醜婦終須見家翁。很快就是三讀《逃犯條例》修訂的關鍵日子，能否過關，事關中央和林鄭面子，身為律政司之首，避無可避，即使再不願意，也要勉為其難現身解畫。問題是，鄭其身不正，民望長期墊司底，儼如特區政府負資產，說甚麼也難以取信於人，做甚麼都惹人疑竇，授人以柄。



例如她說考慮引入監察員，跟進個案移交後的人權保障情況，釋除公眾疑慮等，便被反對派「食住上」，質疑口講無憑，要求將人權保障的內容白紙黑字加入條例當中，爛果報等喉舌更是卯足勁對內地司法極盡抹黑之能事，藉部分港人恐共情緒大做文章，可見由她推銷修例「事倍功零」，只會愈描愈黑。



這實在不能怪誰，只能怪林鄭一直死攬這件負資產不放。打從鄭若驊上任第一日被踢爆豪宅僭建開始，其醜聞便如井噴式大爆發，多次涉及利益衝突不申報不特止，還要一再包庇反中亂港集團。漢奸黎的政治黑金案「證據不足」獲放生，佔中案又不起訴，連有圖有片鐵證如山的恐嚇東方報業記者案都想拖個不了了之。



市民對誠信破產的「司底驊」深惡痛絕，偏偏林鄭盲撐包容，繼續對負資產委以重任，即是與民為敵。古人說，「舉直錯諸枉，則民服；舉枉錯諸直，則民不服。」林鄭對鄭若驊之惡視而不見，姑息養奸，市民當然不服。政府自損威信，結果與鄭若驊一起沉淪，推行甚麼政策都阻力重重。