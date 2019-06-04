一位在內地發展的香港藝人，近日拍攝了一個國際知名品牌廣告，全程用英文讀白，他的讀音和文法卻遭到不少本地網民吐槽，尤其嘲笑他「港式」英語的讀音。這個話題在網絡上熱得炸開了鍋，我還道事件中主角的英文當真很爛，特地找來一看，卻覺得不過是小題大做。



這位男藝人的英語運腔和讀音當然不能說得上出色，但我個人認為，他反映的是一般香港青年人水平，你要嘲笑他，倒不如嘲笑與他同年紀那一輩港人的英語能力吧。



筆者任教大學、大專多年，聽過不少年輕人講英文，其實大部分都不過爾爾，跟網民嘲笑的男藝人沒有兩樣。而港式英語也不是甚麼可恥的事，在英美國家土生土長的人，早已習慣了世界各地人種五花八門的口音，人家聽到你讀音不純，很少會嘲諷你，只會盡量嘗試理解你的意思。情形就如一個香港人聽到西人講廣東話，也不會期望對方一定要字正腔圓吧。



上述藝人被網民群起批評，我估計部分原因是他致力在內地市場發展，近年名成利就，有些人便認為他有親共傾向。這就是一種奇怪現象，如果一個香港藝人能在美國、歐洲或日本發展成功，一定很多人為他鼓與呼，但何以在自己祖國發展成功，就好像做了甚麼見不得人的事？



近年的香港，很多人變得不問是非，只問政治立場，但凡政治取態與自己不一樣的，就口誅筆伐。早前，香港一位藝人為「明日大嶼」計劃的宣傳廣告錄了一段旁白，他只是旁白者身份，卻也招來鋪天蓋地的負面評價，把他說得好像做了甚麼出賣香港的事一樣。



填海是增加土地供應的選項之一，你可以不贊成，但不應該阻止別人有贊成的權利。我實在不明白何以香港人終日口宣要爭取自由，很多人卻又把此地弄成愈來愈沒有言論自由的地方。