昔日香港，大家或會聯想係一個「福地」，起碼天災少，即使有超級颱風如山竹，亦不過係令一眾打工仔「未能準時返工」；家陣香港，大家不期然就會想起係一個「疫埠」。「福地」同「疫埠」，落差太大，講真，老朽接受唔到囉！內地自上年八月爆發非洲豬瘟以來，由遼寧瀋陽一直蔓延至珠江三角洲，來勢洶洶，至今疫情仍未受控；而香港每日從內地運來數千頭活豬，業界早已擔心香港必然守不住非洲豬瘟來襲！之不過，諗唔到上水屠房三周內竟爆兩宗非洲豬瘟感染個案。呢單嘢又係事隔多日先驗出病毒，看來冇靈魂政府不但沒有吸取教訓，活豬檢疫制度完全失效！



咁搞落去，只要一日有內地活豬供港，豈能排除會有第三次、第四次豬瘟發現？每次至少屠殺四千多隻豬，又要關閉至少四日搞清潔及消毒；這除了打擊業界生計，每次幾千萬元公帑補貼業界，市民無活豬食和捱貴豬肉外，堆填區睇怕好快堆滿豬屍和豬魂，諗落都幾怵目驚心！



正如有傳染病專家指出，自首宗個案發生後，政府如何加強檢疫，進口後有否增加抽取豬隻樣本化驗，完全冇詳細交代，做法不透明；若豬隻於潛伏期間已留在屠房，其他同場豬隻都有受感染的風險。亦即係話，有些潛伏的毒豬有可能已吃進市民肚裏。政府高官一味高喊「非洲豬瘟不會傳人，豬肉煮熟可以安心食用」。老朽相信，若再發生第三次非洲豬瘟，食衞局局長陳肇始為了掩飾政府的檢疫制度形同虛設，抽查求其，又未能做到供港活豬「日日清」，佢惟有話畀大家知：我日日食新鮮豬肉㗎！你睇我幾健康，大家不必咁緊張！



香港自九七年後爆發全球首例人類感染禽流感後，○三年沙士近三百人死亡，早前又有全球首宗鼠傳人戊型肝炎個案，政府滅鼠又無能。究竟香港係撞邪？流年不利？「疫由人興」，中招第一，說到底還不是人禍！