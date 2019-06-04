美國總統特朗普昨日啟程訪英，展開為期三天的國事訪問。特朗普可說是英國近代以來最不受歡迎的外國來訪政要。跟特氏對上一次訪問時一樣，倫敦鬧市再現特朗普大氣球隨風飄揚的「盛況」；由於特朗普在英國不得人心，主人家亦對今次訪問刻意保持低調，沒有為對方安排國會演講。



儘管白宮官員在接受媒體訪問時把話說得好聽，強調當今英國政局正處於艱難當中，美國作為英國最親密的友邦，更需要「肩並肩」共同面對，但人們看到的是︰特朗普不僅沒有半分為同伴「送暖」的姿態，反而多番「尋釁」，除了批評哈利王子的妻子梅根「乞人憎」（特氏其後否認並歸咎於「假新聞」），又對執政保守黨新黨魁人選說三道四，公開力挺脫歐派幹將、前外相約翰遜，更對在歐洲議會選舉中創出佳績的脫歐黨黨魁法拉杰讚不絕口。



事實上，今次特朗普訪英絕對是「來者不善」。當前中美貿易戰戰火正酣，一般相信特朗普將向英方提出中國科技巨企華為的安全問題，施壓對方取消華為參與當地5G網絡建設的計劃，甚至不惜以限制與英國分享情報相要挾。另一方面，特氏此行亦大有為英國「硬脫歐」添柴加火的意思。英國首相府證實，特朗普雖不會與法拉杰正式會面，但不排除將在美駐英大使館碰面交談，特氏此舉不啻於狠狠打首相文翠珊的臉。



眾所周知，特朗普早在競選總統之時，已赤膊上陣為英國脫歐當義務啦啦隊，即使入主白宮後仍不斷為文翠珊如何脫歐下指導棋，他日前就表示歐盟若拒絕在脫歐問題上讓步，英國就應離開談判桌。如果由他來主導談判，決不會支付五百億美元的「分手費」云云。



特朗普分裂歐盟之心，路人皆見。美國媒體去年爆料，法國總統馬克龍造訪白宮期間，特朗普曾慫恿他退出歐盟，以換取更優惠的雙邊貿易協定。另一方面，白宮在歐洲議會選舉前夕高姿態接待匈牙利總理歐爾班，歐氏是著名的疑歐派領導人，被德國總理默克爾和法國總統馬克龍視為「異類」，特朗普「親切接見」歐氏，挑撥分化之意濃得化不開。



在特朗普看來，一個分崩離析的歐盟，絕對符合「美國優先」政策的需要。特別是英國脫離歐盟之後，實力大為削弱，除了進一步向山姆大叔靠攏，別無選擇。對於這一點，英國人自己也心知肚明。英國前國防大臣韋廉信今年初公布伊利沙伯女王號航空母艦的首次行動任務，是為搭載英美戰機到太平洋等多個地區進行部署，外界分析此舉旨在向山姆大叔「表忠」送暖。



中國人有句老話︰寧為雞首，莫為牛後。脫歐派經常宣傳英國「淨身出戶」，有助國家爭回自主權，現實是英國留在歐盟，好歹也是跟德國、法國平起平坐的「三巨頭」之一，「單飛」後更死心塌地唯老美是從，「自主權」又能高到哪裏？有人說特朗普硬撐約翰遜可能成為「死亡之吻」，反而便宜了「反美」的工黨黨魁郝爾彬，問題是胳膊扭不過大腿，即使郝氏上場，有本事自外於美國嗎？