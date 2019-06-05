世界視線：迫於華府壓力　墨國嚴打難民

美國總統特朗普競選連任，其中一個主要政綱是打擊非法移民，為此，他最近將矛頭指向鄰國墨西哥，宣布從本月起，將對墨西哥進口商品加徵百分之五關稅，除非墨西哥當局採取有效措施阻截難民，華府將繼續分多輪增加關稅，直到十月幅度將達百分之二十五，估計涉及金額達八百六十億美元。



儘管墨西哥經濟部長馬克斯嚴詞指摘美國對墨國加徵關稅損人損己，強調有關措施不僅打擊墨國經濟，更對美國五十個州的經濟造成負面影響，兩國的生產鏈、消費者以及勞工都是受害者，但畢竟形勢比人強，墨國無法不在美國的淫威下屈服。墨西哥總統奧夫拉多爾日前表示，可以考慮在不違反人權的情況下建立措施遏制非法移民，以便與美國達成貿易協議。



此一時，彼一時，去年贏得大選的奧夫拉多爾左翼出身，對特朗普的移民政策及美墨邊境圍牆多所抨擊，甚至揚言要讓特氏「重回理性」，上任初期一度對中美洲移民大開方便之門，但其後局面失控，加上來自華府的壓力，奧氏被迫改弦更張，且「跪低」的速度比前任總統還要快。單是四月份，墨西哥當局便遣返了近一萬五千名非法移民，較三月大增超過五成，更較去年同期前總統涅托執政時，大幅增加近七成。



針對非法移民問題，墨西哥除了盡力配合華府，還試圖爭取對方增加援助墨西哥及厄瓜多爾等主要難民來源國，協助當地發展經濟，從根本上解決非法移民問題。問題是，在特朗普外交政策的字典中，從來只有「大棒」而沒有「胡蘿蔔」，由削減中美洲諸國援助，到威脅關閉美墨邊境，無不走強硬路線。特朗普政府早已明言，墨西哥加強打擊非法移民還不夠，華府的終極目標是將墨西哥定為「安全第三國」，任何取道墨西哥前往美國的中美洲移民，必須在墨西哥而非在美國提出申請。



特朗普以貿易戰敲打墨西哥，算盤打得相當響。非法移民問題緩解，固然是特氏的「政績」，萬一收不到預期效果，也可推說自己已試盡一切方法，事實證明興建邊境圍牆才是「治本之道」。