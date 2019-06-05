正論：環保署怠慢不改　黃雨下驚現黃海

天有不測之風雲。昨晨忽然下了一場暴雨，天文台發出黃色暴雨警告信號，尤以西貢區及港島東雨勢最大，將軍澳海濱湧現大片沙泥，覆蓋大範圍海面，形成「黃海」。區內居民可沒有閒情欣賞這「奇景」，區議員接到大量投訴，原來「黃海」近年屢次出現，不過今次特別嚴重，擴散到對岸鰂魚涌海面。有當區區議員懷疑沙泥源頭是附近新界東南堆填區及旁邊填料庫，並指曾向環保署反映有關問題， 一直沒有改善。



據區議員指出，上述情況在二○一三年已經出現，當時海面先後出現奶白色、泥黃色甚至幻彩色，懷疑是油污或重金屬污染。由於附近水域為二○二二年落成的海水化淡廠取水點，水質特別令人關注，區議會多次要求環保署交代，一直沒有下文，結果三年後，環保署才稱完成調查，發現有兩處源頭涉嫌排放黃泥水至雨水渠道，包括新界東南堆填區及一個建築地盤， 將會向相關承辦商提出檢控。然而三年之間對生態造成的破壞，以及如何避免同類事件再發生，有關的結構性及制度上改善措施，環保署卻避而不談。今次「黃海」的起因，環保署會否又要用三年的時間去給市民一個答案？



三年又三年，若不是一場黃雨令問題浮面，做事一向慢條斯理的環保署，相信依舊拖延處理。立法會議員炮轟環保署「離晒大譜」，對污染問題無心無力，對堆填區監管不力，今次搞出「黃色海潮」，去年新界西堆填區流出惡臭垃圾汁，造成「黑海」，直到傳媒跟進事件，發現肇事的排水口，環保署才施施然說在一個月前已知道相關問題，稱若證實違法會作出檢控。稔灣堆填區污水滲漏，導致下白泥魚塘大量魚蝦死亡，署方亦是罰款了事。



香港每天製造垃圾數量驚人，大部分都是送往堆填區，各個堆填區相關工程合約數以十億元計，為期可達數十年，有議員因此指出，幾百萬的罰款阻嚇力根本不足以防止堆填區亂排污染物，源頭堵截才是治標的首要工作，環保署沒有吸取教訓，怠於監管，慢於反應，一場黃雨已經弄出一片「黃海」，不敢想像黑雨時會出現黑海還是死海。



綠色環保是世界大勢所趨，能否做到要視乎每個地區官民是否齊心合力。香港市民在這方面的意識近年已大有改善，坊間開始鼓勵食肆「走塑」不派發即棄餐具，環保署跟着市民喊「走塑」，環保監管工作卻只說不做，任由碧海受到污染，是名副其實的「走數」。香港污染問題嚴重，海港「五顏六色」，唯獨是大家追求的綠色卻遙遙無期。特區環境保護工作眼高手低，往往變成擾民措施，「四電一腦」玩殘業界，廢電器棄置街頭；最近廢紙出口價劇跌，數十萬噸廢紙無人問津，勢必塞爆堆填區，環保署袖手旁觀，恐怕演變成廢紙圍城。「心無百姓莫為官」，環保署如果不改善態度，做好監管堆填區工作，世界聞名的維多利亞港，最終會污染至變成毒水臭港。