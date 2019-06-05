功夫茶：易行城市不易行　只因官僚太愚笨

港產官僚出名堅離地，一個二個坐冷氣房白𢭃人工，正式係兩耳不聞天下事，一心只等數銀紙，班友「拍拍腦袋決策，拍拍胸脯保證」咯喎，有乜法子唔「拍拍大腿後悔」吖！



話口未完又嚟喇。港府兩年前提出「香港好‧易行」概念，顧名思義，就係等市民行路都容易啲，並計劃喺中環同深水埗率先試行，運輸署官員尋日上深水埗區議會推銷，建議喺鴨寮街、福華街等街道試行低速限制區，將車速限制喺時速三十公里，點知一嘢就畀議員Ban番轉頭，佢哋話區內違泊、雜物堵塞問題嚴重，本身已經人車爭路，車輛頂多行到十零公里，低速限制區根本就係脫褲子放屁──多此一舉，質疑運輸署到底有冇用腦。



好心運輸署班官喇，冇腦啫，對腳行得走得㗎嘛，點解唔落區行番轉至廢噏？講真，區內泊車位不足引發違泊問題，已經講咗N咁多年，運輸署早排話要喺區內興建智能停車場，研究諮詢得嚟，趦趦趄趄冇四、五年都唔成事，有地區人士就講得啱嘞，問題未解決就夾硬搞行人專用區，到時車輛要兜路，變相影響其他道路交通，塞車問題一定更嚴重，到時盞弄巧成拙。



冇計喇，上有好者下必甚焉，成個特區之首都係不食人間煙火，邊度買廁紙又唔知，點樣用八達通又唔曉，運輸署官僚都係有樣學樣啫！



話時話，駕駛人士一位難求，運輸署絕對難辭其咎。審計報告早排就狠批運輸署多宗罪，包括任由「死車」停泊政府停車場十一年都唔拖走、頂層停車場封場六年、懶理私家車位供不應求等等……沒有最離譜，只有更離譜。不過狠批還狠批，數字唔會呃人，本港私家車近十年增加一半，但泊車位數目增幅不足一成，足以證明官老爺面皮厚過城牆，你鬧佢佢當唱歌嘅咋。



講番「易行城市」呢個概念，冇錯喺外國已經流行咗好耐，鼓勵市民揸少啲車，行多啲路，亦合乎環保世界大潮流，之但係官老爺又唔諗吓人哋路又闊過你，車又少過你，連行人都少過你，一味拿來主義搬字過紙，唔撞板至奇。特衰政府就係咁嘅嘞，開口埋口「同國際標準接軌」，可惜眼高手低，結果次次都化神奇為腐朽，由行人專用區到美食車，再到網約的士、共享單車，唔係雷大雨小、虎頭蛇尾，就係好心做壞事，搞到怨聲載道，呢啲咪「橘越淮而枳」囉。



一句到尾，易行城市不易行，只因官僚太愚笨。港產官僚大事做唔到，小事做唔好，偏偏人工福利全球最高，納稅人高薪養廢，簡直冤過竇娥！