產評：減息預期急升溫　經濟危機已靠近

隨着貿易戰愈演愈烈，加上英國脫歐及意大利財政問題幾無進展，全球經濟愈益受困，減息預期急速升溫，當中澳洲更在昨日行動，結束近三年凍息期。目前市場對美國聯儲局的減息預期每日遞增，下月出手機會已高達六成，預示着一場自○八年金融海嘯後的全球衰退愈來愈近。



最近美國債市正廣泛響起經濟衰退警號！其中，反映整體融資成本的十年期美債孳息率跌至2厘邊緣，為一七年九月以來最低；最貼近實際利率的2年期債息更低見1.8厘，顯著低於聯邦基金利率2.25至2.5厘區間，意味着市場已預計減息事在必行，只欠時間而已。須知道在美國，幾乎所有重要信貸利率指標都會跟從十年期債息而定，故該債息有任何風吹草動，都會直接影響實際利率，例如企業債、房地產按揭、汽車貸款、學生貸款、個人貸款、儲蓄利率及信用卡年息等。



再者，被市場視為經濟衰退重要指標之一的三個月期美債孳息率相對十年期的「倒掛」程度愈來愈明顯，即三個月短息竟然顯著高於十年期，並創○七年五月以來最高。根據往績，這預示着美國經濟未來數季內陷入衰退的機會逾三成，亦是近日部分聯儲局官員認為減息漸近的原因。



事實上，作為美國經濟重要前瞻指標的五月ISM製造業採購經理指數跌至僅52.1，遠差過市場預期，並低於四月的52.8，再創一六年十月以來最低，反映經濟放緩已毋庸置疑。有經濟專家更警告，就新訂單而言，美國製造業經歷了過去十年以來最艱難的一個月，衰弱速度為○九年以來最快，若貿易戰再打下去，只會惹來愈多公司削減生產和裁員。一旦連全球經濟增長最有動力的美國也陷入掙扎之中，相信全球亦難見樂土。



為了阻止經濟急速下滑，市場只好寄望聯儲局減息，以刺激信貸及企業融資。目前聯邦基金利率期貨顯示，七月減息機會達六成。若下月按兵不動，九月減息機會已急升至九成以上。換言之，今年減息高唱入雲，問題是減多少次？市場最新預料四成機會減兩次，而且每次幅度未必是0.25厘，隨時狠削半厘！



歷史證明，若聯儲局真的落實減息，往往是經濟大災難的開端，○○年及○七年也是如此，投資者應趁金融市場反彈沽貨，而非樂觀入市，相信近期再創新高的香港樓市也不能幸免要跟隨調整。觀乎近日各地分析員對貿易戰的態度，似乎已打定輸數，宜準備勒緊褲頭過日子。