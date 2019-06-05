神州觀察：輸錯藥液無責任　醫德操守拋一邊

內地媒體曾做過抽樣調查，揭露在眾多社會職業當中，醫生喪失操守的現象最為嚴重，以超過七成的比率居各類職業之首，情況令人觸目驚心。所謂醫者父母心，世界上再沒有甚麼東西比生命更重要，若醫生的職業操守亦輕易失守，天使隨時會變成魔鬼，民眾就醫看病焉有安全保障。



廣西南寧一名女子日前因扁桃體發炎引發高燒，住院輸液期間發現輸液瓶上寫着其他患者的名字，於是向院方反映情況，拖延一周後方獲回覆指醫院毋須為此負責，亦不會作任何跟進處理。院方並稱，像輸液這種失誤不可能百分百杜絕，輸錯了還可通過「代謝」過程稀釋化解，不會有甚麼大不了；若一定要討個說法，就只有走程序維權了。



這便是院方對於醫療過失的態度，要麼輕描淡寫，要麼就以所謂的專業知識搪塞患者，反正怎麼做都行，就是不能認錯；只要能將事件糊弄過去便好，病人的權益乃至性命安全都在其次。正如涉事女患者所說，好在輸錯的藥液沒給自己帶來嚴重後果，能保住性命已是值得慶幸之事，雖說無法接受院方的處理方式，但亦沒有甚麼更好的選擇，至於維權申訴，又豈是一般人能實現的？



明代醫學家龔廷賢有言：病家求醫，寄以生死。醫務人員的職業操守直接決定病患的健康乃至性命，是生死攸關的大事，病人更對醫生抱以極大信任，千百年來，醫生一直被賦予神聖光環，懸壺濟世、救死扶傷的美名造就了彼此互信的關係，並最終成為構築整體社會信用體系的重要環節，從而警醒世人不要輕易踐踏破壞，一旦逾越必將帶來災難性的後果。



不幸的是，這種情形早已在內地社會擴散開來，像病毒一樣廣為傳播。多年來內地醫療亂象頻生，因過失導致的醫療事故一宗接一宗，每每令患者雪上加霜，苦不堪言，甚至能將小病治成大病，普通病症結果卻染上絕症，枉死在醫院亦不足為奇。早前西安便有一名孕婦遭注射過期藥水，涉事醫院僅以一句抱歉了事，便再無下文；湖南長沙有孕婦發現藥物過期向院方投訴，豈料對方不但不認錯，更將之與過期飯菜相提並論，說所有中國人都吃過，不也活得很好？身為醫務人員能說出這樣的話，令人難以置信。



事實上，這些病患的遭遇真的屬於「萬幸」了，像早前佛山某醫院發生的三名新生嬰兒感染致死事件，涉事院方直指診療過程一切正常；貴州貴陽兩歲兒童感染愛滋病毒，結果還是無法確定責任方；而具央企背景的上海新興醫藥愛滋疫苗醜聞，更在「專家意見」下淡化處理，行業整體墮落狀況可見一斑。而在一切向錢看的社會，又談何職業操守。