中國對應美國的迫害，還是在蓄勢待發的階段。



最近因為領導人的堅持，中國已經消除了對美國的幻想，對美政策乃至相關的外交政策，也一改一直以來親美、畏美的傾向。中國可以排除干擾，全力就與美長期鬥爭作出規劃與部署。設立「不可靠實體清單」，以至就稀土出口作出限制方案等，單只這些舉措的提出，已足以反嚇美國，使它對中國的欺凌舉動要有所收斂，使之明白到欺凌是有代價的，美國未必可以輕易承受由此產生的代價。這也同時打破了美國霸權全面出擊的部署。美國總統特朗普及其極右政權，或許以為北韓與中國都被他們鎮壓住，於是可以放手大幹，對付伊朗、墨西哥，乃至日本、印度與歐盟。但當中國表現出反抗反制，以及還未公開的其他手段，特朗普便有後顧之憂，也應該擔心中國痛下決心來便會與俄羅斯合作，也不會放任美國對伊朗、北韓的蠻橫制裁。



這個方向的發展，當前還有幾個變化的重要轉折。



一是美國聯邦快遞（FedEx）把華為的郵件送往美國，已違反了中國的法律，也明顯帶有與美國政府合謀的嫌疑。中國已經立案審理，最高刑罰是吊銷它在華的營業牌照，更有可能將之列入「不可靠實體清單」內，加以制裁。這是殺一儆百，也是明白地對美國的挑釁作出反擊，且看結果如何。此案或需要幾個月審理，期間便是對美國政府與企業製造出心理壓力的過程。



二是巨型油輪Pacific Bravo從伊朗運載二百萬桶石油往中國，這會是打破五月一日開始美國重申對伊朗石油禁運的舉動。在此之前，五月中旬另一艘油輪已運載十三萬噸伊朗石油至中國舟山港口；不過，這應是五月一日前起運的，並未構成對美國制裁的直接挑戰。Pacific Bravo油輪現時還在馬六甲海峽附近，有說會如過往做法，把油過船轉至其他油輪轉運中國，真正運抵中國港口還有一、兩個星期，期間也可能有變數。



不過，美國警告香港不能與該油輪有任何服務交易，中國政府及特區政府都堅持聯合國的政策，不認同美國對伊朗的額外制裁。油輪未必停靠香港，但最後會否在中國港口卸油卻決定了中國是否公開抵制美國超越聯合國的規定制裁伊朗。



中國公開抵抗，也便是向國際示範，印度、土耳其等國家亦可以倣效，這樣做，政治影響更大於對FedEx或其他美國企業的清單制裁。當前美國的霸權攻勢集中於對付伊朗，中國抵抗，打出缺口，便是使其全盤部署失效，這屬經典的圍魏救趙之策。