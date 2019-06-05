老美正在走下坡路，特朗普上台後試圖力挽狂瀾，「讓美國再次偉大」，使用的仍是傳統手段：大增軍費、窮兵黷武，今天要打這個，明天要打那個，一有風吹草動就調兵遣將，喊打喊殺。真敢打嗎？



人們看到的是，特朗普在朝核問題上瘋狂玩了一陣子「極限恐嚇」，戰爭似乎一觸即發的情況下，突然和金正恩握手言歡，即使金正恩又搞試射導彈，特朗普也當無事發生。為甚麼這樣呢？道理很簡單，老美知道武力恐嚇對朝沒有用，真要動手他們又不敢付出慘痛代價。特朗普要是再翻臉、再玩老一套，也只能自取其辱，不如詐傻扮懵，風輕雲淡，可藏拙也。



其實，不論老美軍事上如何超強，真要動手並非易事，須有精密算計，對代價和風險極為在意。最近老美解密了一批材料，一九六九年四月十五日，時任總統尼克遜和時任國家安全助理的基辛格收到緊急報告，「美軍一架偵察機被北韓人民軍擊落」。這之前，老美偵察機在北韓東海岸附近執行任務逾二百次，從未出事，美軍一直認為這是「風險最小的路線」。今次，朝軍出動蘇製米格21戰機用導彈擊落了老美偵察機。



正值冷戰最緊張之時，老美啥時吃過這個虧？被人主動狠打，顏面掃地，何況偵察機上有八名軍官、二十三名士兵，包括海軍密碼技術員和俄語、韓語專家。當時老美受此大辱和損失，它在軍事上又有絕對優勢，有一百個理由施以兇狠的軍事報復的。果然，老美軍方遞交了二十五個「開打」備案，其中包括三套「核攻擊計劃」，最狠的第三套方案，要用一萬到七萬噸當量的戰術核武器，徹底摧毀北韓的進攻能力。



然而，經過風險和損失評估，尼克遜、基辛格放棄了所有「開打」方案。事後基辛格說，我個人的想法是，我會非常擔心美國在中國和蘇聯邊境進行的單方面戰爭，我們沒有得到世界重要地區的支持，至少是亞洲的支持。老美軍方高級將領也說，真要動手，「風險可能仍大於潛在的收益」。



這段往事，對我們今天看穿特朗普的種種張牙舞爪、色厲內荏仍有啟迪。