美國全面打壓華為，部分外國企業亦步亦趨，宣布停止或即將停止與華為合作，好像沒有他們地球就無法轉動似的。對此，中方準備還以顏色，建立「不可靠實體清單」，將不遵守市場規則、背離契約精神，出於非商業目的對中國企業採取封鎖或斷供措施的外國企業組織或個人列入。這招正是以其人之道還治其人之身，美國動不動就制訂黑名單，動不動就制裁別國和別國企業，中國師夷之技以制夷，誰曰不宜？



有人也許會說，中國整體實力還不如美國，不可能輕易制裁外企；中國商務部為了消除外界疑慮，也表示不要對建立「不可靠實體清單」過分解讀。誠然，即使中國有足夠實力，也不會像美國那樣橫行霸道，想制裁誰就制裁誰，但不管怎麼說，中國也是全球第二大經濟體，不可能任人欺凌而不還手。



事實上，中國建立「不可靠實體清單」，未必是想制裁或懲罰哪些外企，而是為了表明自己態度。中國畢竟擁有龐大市場，在國際上已有一定話語權，如果外企想進入中國市場，就要遵守中國規則，尤其不能歧視中國企業。一直以來，中國企業總是動輒得咎，被美國等西方國家予取予求，如今中國也為外國企業畫下紅線，可謂理所當然。



正如法國前總理德維爾潘指出，將來極可能出現One World, Two System（一個世界，兩種體系），中美各自發展自己的科技體系和技術生態體系，而且擁有各自的市場。這不是沒有道理，中美博弈並非只是意識形態之爭，也與民主和人權無關，而是未來世界領導權之爭，美國將中國崛起視為對其霸權的主要威脅，必定全力予以遏制，即使中國願意妥協，美國也不會收手，雙方幾乎沒有和解的可能，就算達成貿易協議，也只會是暫時的。在這種情況下，中國只能自力更生，走自己的道路，制訂自己的標準，發展自己的科技體系，正如華為一樣。