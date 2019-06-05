香港壹傳媒黎智英外號「肥佬黎」，但外間給予他一個更貼切的稱號「漢奸黎」，因黎智英多年來反中亂港，整日在旗下刊物唱衰香港抹黑中央，而且勾結外國勢力在香港搞風搞雨，包括一四年佔中破壞香港社會秩序。該案檢控拖拖拉拉，佔中三子戴耀廷、陳健民及朱耀明最終今年被判入罪，戴、陳二人更鋃鐺入獄，然而還有三十九名搞手未被檢控，不用說黎智英榜上有名。



漢奸黎無法無天，仍舊逍遙法外，他能夠有恃無恐，全因背後有一把司法保護傘包庇。律政司司長鄭若驊上任醜聞多籮籮，一律採用龜縮迴避態度，處理刑事案件照辦煮碗。漢奸黎兩年前在六四維園集會期間，利用粗言穢語恐嚇東方報業集團記者，有片有相證據確鑿，當事人報案處理，到了今時今日，律政司依然未檢控黎智英。東方報業集團與受害記者先後十二度去信律政司查詢案件進展，所得的回覆都是「答了等於沒答」，完全沒有實質回應。敢問律政司如果不是在包庇某人，何用如此含糊其詞？



漢奸黎惡形惡相，又有神秘幕後勢力撐腰，沒有人懷疑他恐嚇別人隨時可以付諸實行。可憐記者當日執行正當採訪職務，竟然受到人身安全威脅，無辜抵受巨大壓力，出現精神及情緒問題，需接受醫生治療。



這邊廂受害人有冤無路訴，那邊廂漢奸黎就非常風騷，經常約港英餘孽陳方安生、過氣泛民李永達及收錢政客李卓人等人飯局密謀搞事，又在自己辦的刊物大放厥詞，唯恐香港不亂。刑事恐嚇嫌疑犯如此囂張，令市民極之憤慨，亦對香港的法治死心絕望。鄭若驊身負捍衞法治重任，其身不正屢爆醜聞，不但無做好本分，反而一直包庇漢奸黎，倒過來破壞法治。香港律政司司長被人公開罵「知法犯法」，鄭若驊都可謂第一人，與黎智英朋比為奸，親手把法治基石埋葬。