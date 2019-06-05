歷史沒有如果，只有教訓。共產黨的祖師爺恩格斯說：「沒有哪一次巨大的歷史災難不是以歷史的進步作補償。」然而，三十年前北京的民眾和學生的鮮血並沒有澆醒當時的權者，更沒有令之後的權者改變「穩定壓倒一切」的極權統治。巨大的歷史災難出現了，但歷史並沒有進步！三十年了，除了海外仍有中國人堅持不會忘記，十四億人民淹沒在錢潮滾滾的中國特色社會主義市場經濟大海中，八九年春夏之交那一場愛國學生民主運動，在他們腦海中彷彿沒有出現過。



一個主義，一個領袖，加上一大群無知的黨徒，利用權力的凝固與擴張，裹脅着統治集團以外的人民，把國家帶進黑暗的深淵中。由衣食住行以至思想意識，代表真理的黨都為你提供現成的答案，使你的腦子沒有任何空隙。史太林、毛澤東時代的共產國家，不就是這樣嗎？在廿一世紀資訊科技日新月異的數碼時代，還可以這樣幹嗎？



近代中國的知識分子不少因為在政治上的「垂餌」與「入彀」的活動中泯滅良知，為強權張目，為騙局妄作增飾；至於那些企圖戳穿騙局，肯動腦筋為生民立命的人成為異端，當毒草一樣被割除。中共對知識分子除了利用，還要打擊。中共所爭取利用進行思想鬥爭工作的，就是知識分子。當利用價值失去時，就要打擊，進行思想改造鬥爭。毛澤東在這方面有很多「名言」，而且他是「坐言起行」的。「其目的是讓魑魅魍魎，牛鬼蛇神大鳴大放，讓毒草大長特長，使人民看見，大吃一驚，原來世界上還有這些東西，以便動手殲滅這些醜類……有人說，這是陰謀。我們說，這是陽謀。因為事先告訴了敵人：牛鬼蛇神只有讓它們出籠，才好殲滅它們，毒草只有讓它們出土，才便於鋤掉。」（一九五七年七月一日《人民日報》社論《文匯報的資產階級方向應當批判》）



四一年的延安文藝整風，四九年後的四次文藝整風，六七年文化大革命，七九年北京之春以至八七年反資產階級自由化，被中共有計劃有系統摧殘迫害、凌辱虐殺的知識分子不知凡幾。但是到了今天，人們仍然可以看到聽到不少知識分子繼續扮演「魔鬼辯護士」的角色，混淆是非，卻是極端的無恥。



三十年前，筆者出版了第一本時論結集《神州巨變與台灣風雲》，對八九年春夏之交中國巨變的前因後果及此一巨變的前途歸結，認真去想，認真去看，憑藉着知識分子的良心和理性，把想到看到的，傾訴於當時惶恐焦慮的港人之前。三十年後，仍然擇善固執，沒有改變。



「六四慘案」三十周年，想起魯迅一句話：墨寫的謊言掩蓋不了血寫的事實！