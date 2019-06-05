中美貿易戰不斷升級，夾在中間的香港首當其衝，過去表現強勁的零售業出現顯著跌幅，今年首季經濟增長更創十年新低。山雨欲來風滿樓，種種數據指明經濟下行風險不斷增加，但我們的財金官員做過甚麼呢？



財爺陳茂波並沒有閒着，繼續定期更新他的網誌。最新一篇又提到貿易戰，批評「美國的反覆善變，令事情發展實在難以預料」，兩國貿易摩擦「愈來愈難以在短期內得到解決」，「風險因素疊加出現的機會不能抹殺，港府會留意形勢，作以防萬一的準備」云云。



各位看官，特朗普反口覆舌，一時一樣，小學生都知；貿易戰開打一年，關稅不斷加碼，最近北京更發表經貿白皮書，指摘美國三次「出爾反爾」，不能短期內解決分歧正是阿媽係女人的道理。至於「風險因素疊加出現的機會不能抹殺」更是講完等於冇講，意思即是「十二碼一係入、一係唔入」；而「港府會一直留意形勢」的另一個說法，則是翹埋雙手乜都唔做。月薪高達三十多萬元的財爺寫下媲美小學雞的「廢噏」，簡直丟人現眼、自暴其醜。



阿茂財爺連派錢都派到天怒人怨，目前收到錢的市民只有十餘萬，餘下三百多萬人仍未有着落，他還矢言年底前完成派錢是港府目標，可謂不自量力。當然，目標歸目標，港府定下的目標一大籮，例如公屋「三年上樓」都是其目標，不過做不到而已。反正派錢能否在年底前達標，他都好官我自為之，超高薪津繼續袋袋平安，市民望穿秋水嗎？基層等着四千蚊開飯嗎？關佢乜事！



香港就是如此奇特的地方，高官失職瀆職不用問責，史上最廢財爺固然笑罵由人，最無恥律政司司長鄭若驊更是賴死唔走。換了其他先進地區，醜聞纏身的高官就算不被炒魷亦要躬身下台，豈會像香港的廢官寡廉鮮恥？納稅人高薪養廢，被迫做冤大頭，可以向哪個部門申訴？