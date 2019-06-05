很多讀者中學時期都讀過蘇洵的《六國論》，文章開首是：「六國破滅，非兵不利，戰不善，弊在賂秦。賂秦而力虧，破滅之道也。」秦是虎狼之國，兵多將廣，實力不容小覷，但戰國七雄中的其餘六國也不是易與，即使獨力鬥不過秦國，只要有三數個可以聯合起來，咸陽便不能安寢。



蘇洵所慨嘆者，正是六國不能齊心，部分國家怯於秦國聲威，或主動獻媚，或輕易屈膝，最後讓秦兵各個擊破，回思往事，殊堪可惜！



鑑古可以知今，美國總統特朗普上台後，亦想以一國之力挑戰世界列強，美利堅與俄羅斯的關係跌至空前低點，與中國正在打貿易戰，與伊朗接近開戰邊緣，與北韓鬧得不可開交，與墨西哥就難民問題也爭得面紅耳赤，就算與傳統友邦歐盟、日本關係也不和睦，華盛頓下一波的貿易戰，可能就是衝着歐、日而來。就連小國新加坡，也對老美的霸凌主義有微言。



說句半真實、半調侃的話，目前環顧全球，山姆大叔的朋友，恐怕就只剩下以色列和台灣這兩個小地方了。



美國正逐一單挑世界上的軍事或經濟強國，任何一國要獨力應付，都沒勝算，但難道就不能夠團結起來跟華府討價還價嗎？撫今追昔，我們今日或許不會完全重蹈六國的覆轍，昔日秦國可以消滅列強，美國可沒有能力消滅中日俄等國，但經濟上的吞併、軍事上的霸凌將會陸續而來，各國被迫任其蹂躪，皆因不懂得團結抗衡。



中國領導人在翻閱蘇聯解體的歷史時，曾經慨嘆偌大的蘇維埃，「竟無一人是男兒」。說不定將來人們翻看二十一世紀在特朗普治下的這一頁美國霸凌史時，也會慨嘆。所慨嘆者，或許不至於沒有一個男兒敢跟白宮主人叫板，而是這年代竟無一人是蘇秦，能夠籌劃一條合縱之策，讓各國可以齊心併力跟華盛頓周旋。