又到六四！又到六四！老朽之所以連續發出兩聲感嘆，皆因「逝者如斯夫，不捨晝夜」，眨眼間，漢奸黎涉刑恐東方報業記者一案，已足足兩年了！時間過得很快，反中亂港永遠站在第一線的爛果報，除了叫人「維園見」，又叫人「毋忘六四」！



老朽都真係幾難忘記兩年前六四喺維園嘅一幕，事關披着羊皮的「民主鬥士」漢奸黎，實質比蠱惑仔更衰；他在出席維園燭光集會期間突然躁動，走向在場正常採訪嘅東方記者面前，開口又「×你老母×」，又「我影×咗你嘅相」，再惡言相向「我實會搵人搞×你」。漢奸黎根本視法治如無物，佢口講「民主」，卻露出粗鄙惡相，實在令人作嘔，好心佢唔好成日扮慈祥信耶穌啦！質本無賴，根本就係如嫫女（醜女）的艷妝，雖欲掩，然適增本色的醜劣。



漢奸黎涉刑恐本報記者證據確鑿，東方同受害記者不嫌麻煩，一連去信十二封，但求一個交代而已，豈知身為香港法治、公義守護神嘅律政司司長鄭若驊，一味龜縮和虛與委蛇，一時話「處理需時」，一時大吐禪語「檢控與否視乎多項因素」，一時又話要「進一步徵詢法律意見」！阿姐，你係律政司司長，唔係「律正屍」，廢噏成癮，試問如何能坐上呢個位高權重嘅位？



港產官僚至叻「好官我自為之」，否則怎可能傲慢驕橫如此？漢奸黎涉刑恐東方記者一案，即使申訴專員公署確定律政司違反服務承諾，律政司依然借咗聾耳陳隻耳，連眼尾神經都唔識郁吓！幾位見義勇為嘅立法會議員炮轟律政司無視東方及受害記者均為納稅人，傳媒亦是監察政府的第四權，竟全不受法律保障，斥律政司「敢就唔告」，勿作縮頭烏龜！



老朽也只能再三感嘆，律政司司長鄭若驊若一味庇奸護淫做隻縮頭烏龜，就真係一世背負「玉皇大帝第九個孫」嘅千古罵名，永遠被釘在香港法律的恥辱柱上！