立法會社福界議員邵家臻因違法佔中案被判入獄八個月，早前向懲教署申請服刑期間出席立法會會議被拒。工黨張超雄尋求內會去信懲教署，支持邵外出許可申請，讓他在今天立法會大會上提出推動醫療改革的修正案。立法會內務委員會以二十票贊成、三十五票反對否決許可申請。



邵家臻判處監禁一個月以上，立法會可以通過議案解除其職務，而連續三個月不出席會議而無合理解釋者，主席可宣告其喪失立法會議員的資格。為避免喪失議員資格，邵家臻一而再要求在服刑期間出席會議，更明知不能出席會議仍提出修正案。



在人人平等的原則下，服刑中的立法會議員不能享有特權。有資深懲教人員指出，囚犯在獄中服刑有本身的職責，例如會被分配工作，如果有人要外出開會，「咁佢本身嘅囚犯責任係咪就唔使履行？」懲教所的初衷不能被扭曲，獄中生活有規有矩，希望在囚人士學習紀律，習慣守規矩，從此奉公守法。懲教署多年來幫助無數人士更生，希望大眾市民尊重懲教人員的工作。



可惜，近年懲教署的工作卻被某些人搗亂。據報道，有些議員濫用特權不斷探監，增加懲教人員的工作量，又有人借增長的探訪時間成功逃避勞動。尤為甚者，如邵家臻一再提出無理要求，這會增加懲教署職員的工作量。



香港釋囚的重犯率在全球屬於相當低的水平，懲教人員多年來堅守崗位。某些人玩嘢搞特權，對懲教署的更生工作明顯缺乏尊重。



議員想真心做好議員工作，就不應該做違法行為。做了違法行為而受到法律懲處，就應該尊重法庭判決和懲教署的更生工作，否則是嚴重缺乏法治觀念的表現。立法會議員應該理性守法，而不應無視法治精神。