近日，鐵路項目屯門南延線引起公眾關注，事緣有消息指當局未有在妥善諮詢地區團體的情況下，已「一錘定音」決定在屯門泳池附近空間，增設屯門南站並發展上蓋物業。於此，有建制派地區團體開腔炮轟政府繞過區議會程序，做法極之不理想之餘，又有可能影響日後審議的進度，隨時終究導致「因快得慢」的結局。



早於二○一四年九月，運輸及房屋局發表《鐵路發展策略二○一四》，為香港鐵路網絡定出直至二○三一年的規劃藍圖，當中包括延長現時西鐵線至屯門碼頭一帶。現時該區域的人口總數約為九萬，是屯門區相當重要的住宅地段。然而，若然當地居民要搭乘西鐵，則需以輕鐵或巴士接駁屯門站，間接為居民帶來不便。有見及此，當局就計劃興建屯門南延線，加強屯門市中心南面社區對外的交通連接。



據報道，有不同的地區人士先後向政府查詢相關鐵路項目的進度，但當局卻指未有具體方案。及至近日，有消息指政府其實一早已有全盤計劃，即是以「鐵路及物業發展」模式，在屯門泳池附近增建屯門南站，意味港鐵能自行解決其中的融資問題。整個計劃預計能提供六千至七千個私人單位，以及一萬多個公營房屋單位，但屯門泳池亦需進行重建或搬遷。



事實上，屯門泳池是當區重要的社區設施，不論政府決定原地重建或搬遷也好，亦需要妥善處理施工期間的停用安排。記得當年的西港島線工程，舊堅尼地城游泳池的重置問題一度成為地區焦點，最終亦因為未能與地區達成共識，導致施工日期一度押後。當局理應吸取上次的經驗，但為何今次同樣是一個泳池設施，政府卻有意無意地繞過區議會呢？



常言道，「民生無小事」，也不要小看一個泳池對社區的重要性，但相信地區人士在意的，是當局不尊重地區組織的諮詢制度。



過往，政府在鐵路發展的項目上，也有與地區人士建立互信的例子，而即將啟用的顯徑站就是當中的例子之一。當年，在制訂沙中線的規劃時，顯徑站的建議未被政府採用，原因在於當區人口未達到規劃標準的硬性要求。不過，沙田某地區組織一直鍥而不捨地游說政府，認為顯徑站能夠為大圍站做好分流工作，而當局在分析利弊後亦能從善如流，是一次官民合作的參考典範。



於《鐵路發展策略二○一四》中，提出將會興建的鐵路項目還有六個，包括新界北環線、洪水橋站、東涌西站、東九龍線、南港島線（西段）及北港島線。不論走線是經過繁華的商業區，抑或是人口稠密的住宅區，當局都應該廣招不同人士的意見，才可開展相關的工程項目。原因在於，只有在當區居住或工作的市民，才能知曉其中的需要和獨特的「區情」，尤其是在施工期間的影響，更是對商戶及居民均有莫大的關係。



說到底，鐵路真正的使用者還是當區的群眾，政府也只是負責擔當興建項目的角色而已，終究還是市民的「獲得感」至為重要。