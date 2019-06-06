功夫茶：景點碼頭變廢墟　官僚卸責乜都推

冇靈魂政府倒錢落海，其實都唔係乜嘢新聞。呢，好似至叻廢噏當秘笈嘅財爺陳茂波，舊年嘅預算案用嚟「補漏拾遺」向合資格港人派發四千個大洋，只見身郁唔見米白，閒閒哋都使咗成三億幾行政費，仲搞到一鍋粥，就知廢柴政府倒錢落海絕不手軟！



講開政府倒錢落海嘅狠勁，最新一則莫過於本報記者踢爆嘅大嶼山迪士尼碼頭。呢個碼頭耗資近一點七億港元興建，○五年啟用，據講以維多利亞風格建設，夠晒典雅高貴，可惜啊！啟用至今，政府曾兩度公開招標開辦航線但乏人問津，家陣僅由天星小輪營運每日一班觀光遊航班，十四年來遊客稀少。開講有話，殺頭生意有人做，賠錢生意無人做，天星小輪洗濕個頭，冇乜油水，睇怕都係「捱吓義氣」，頂住先嘅咋。



各位看官睇吓，接待遊客嘅設施已告停用，兩個售票處日久失修，顯得格外荒涼。更不堪嘅係，其中東側大堂舊年受超強颱風山竹吹襲，大閘掛上「暫停開放」橫額，玻璃鋪滿灰塵，天花燈嘅燈槽電線吊吊揈，大型鐵欄塌下仍未清理，至今蓉蓉爛爛。



想當年嘅「維多利亞風格」建設，一個颱風，即刻令到一點七億興建嘅華麗碼頭變成廢墟，功夫茶都不禁對住「變形維多利亞」興嘆：「風景不殊，舉目有山河之異！」



不過，廢柴政府倒錢落海之餘，勢估唔到碼頭近年竟成為釣魚勝地，有釣客話齋：橫掂錢都嘥咗咯，益吓我哋都好啊！近日為釣墨魚旺季，吸引唔少人釣墨魚，甚至有人涉闖入荒廢碼頭偷電接駁大光燈！巨額建設嘅碼頭廢墟另類「物盡其用」，都真係估佢唔到。



正如立法會議員話齋，政府興建碼頭之前未有充分評估，喺興建遊客設施前亦冇充分諮詢業界，換句話講，即係事前欠規劃，事後欠跟進。鬼咩，港產官僚至叻閉門造車，反正倒落海係納稅人嘅錢，佢哋又點會肉痛啊！要佢哋作出改善、唔好各自為政，運輸署就話：「有關碼頭落成後已交由迪士尼管理。」咁即係關米奇、米妮、高飛狗或者唐老鴨嘅事，唔關官僚事啦！



講多個例子，政府有唔少部門開設教育資源中心畀市民大眾參觀，有調查發現全港七間資源展覽中心，地點偏遠、資訊簡陋，部分更只有辦公時間先至開放，喺幼稚園小寶寶都識上網嘅時代，人流稀疏是常識吧！每個中心一年營運花費過百萬，想唔話佢浪費公帑都唔得喇。



一句到尾，港產官僚對香港嘅貢獻，就係教曉大家洗腳唔抹腳，有事唔上身，一招可搞掂，呢一招就係：推！