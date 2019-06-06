正論：世界之毒遭搗破　毒梟末日已臨頭

散貨、失敗；再散貨、再失敗，直至滅亡。日本警方日前檢獲一噸疑從香港走私入境的冰毒，市值高達四十多億港元，屬該國歷來最大宗單一毒品案，被形容為「世界之毒」。毫不意外地，這批毒品又指向本港黑幫前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻集團。很明顯，有人陷入末路瘋狂散貨，結果愈高調愈被追殺，愈猖獗愈快滅亡。



平靜的靜岡縣南伊豆町海岸掀起滔天毒浪，上海仔黑惡之手無遠弗屆，簡直到了肆無忌憚的地步。當地海上保安廳和東京警視廳接獲線報，得悉有人從海上其他船隻接收大批冰毒，再經涉事船隻偷運入境。行動中，共有七名中國籍男子被捕，全部同上海仔集團有關，當局正循國際走私毒品集團及黑幫兩條線索展開調查。



殺頭生意有人做，賠本生意無人做。上海仔在亞洲及東南亞各地興風作浪，販毒運毒如入無人之境，說到底是錢作怪。眾所周知，身負兩案四罪的上海仔因為得到警方及司法兩把保護傘通風報信和包庇，棄保潛逃被通緝，一直流竄於東南亞及歐洲等地遙控其毒品王國，招搖作風早就引起各地政府關注，尤以內地中央政府對毒禍決不姑息，近期大動作頻仍最為矚目。



可以看見，繼公安部部長趙克志親自南下深圳舉辦誓師大會、公安部官員明言不希望香港成為「毒販避風港」後，香港警務處前處長曾偉雄又獲委任為國家禁毒委員會副主任，針對中港澳販毒集團的震懾味濃；及至昨日再下一城，中央正式提名曾偉雄競逐聯合國駐維也納辦公室總幹事兼聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任，足見打擊毒禍的部署浪接浪且不斷升級，加上香港一旦通過修訂《逃犯條例》，世上再也沒有「安全」地方，疑有人感到末日臨頭，惴惴不安，欲在最後日子散貨套現準備金盆洗手，結果愈瘋狂愈自取滅亡。



從近期國際破獲四十多宗涉及上海仔販毒集團的毒品案觀之，每宗都上億元，甚至數以噸計，倘這些毒品成功流入市面，將荼毒多少家庭和年輕人，想一想也令人不寒而慄。事實上，單是中國內地的吸毒人口已超過一千四百萬，而這還是官方數字，真實情況肯定遠超此數，若再加上其他國家，毒品遺害到底有多大、影響有多深、衍生的罪案有多廣，簡直難以估計。上海仔為了一己私利，將魔爪對準自己同胞之餘更伸向國外，其所作所為與當年英國人為了掠奪中國白銀而向中國輸出鴉片如出一轍，香港固然被國際社會視為毒品中轉站，中國形象亦蒙污，更為西方反華勢力妖魔化中國提供口實，可謂民族罪人，罪大惡極。



然而，隨着中央以舉國之力掃蕩污泥濁水，掃黑除惡行動聲勢浩大，連內地官場「大老虎」都紛紛落網，像上海仔一類害蟲想苟延殘喘只是異想天開。說到底，上帝要你滅亡，必先要你瘋狂，大毒梟的末日已經臨頭，垂死掙扎的大戲很快就會落幕，其背後保護傘同樣寢食難安！