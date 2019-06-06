神州觀察：保護傘愈挖愈多　掃黑惡不可鬆懈

內地為期三年的掃黑除惡專項鬥爭至今已歷半程，全國各地仍在密鑼緊鼓地開展相關打擊行動，並接連摧毀眾多涉黑惡組織，剪除了一批又一批的保護傘、關係網，成績可謂有目共睹。惟腐敗現象由來已久，且早已滲透進社會各個角落，尤其在各種盤根錯節的利益糾纏下，掃黑惡呈現愈掃愈多、保護傘和關係網剪之不絕之勢，證明反腐敗仍困難重重，專項鬥爭不可鬆懈。



雲南大理州公安系統近期掀起反腐風暴，當地紀檢監察部門日前通報指，大理市公安局副局長楊仁偉、楊建軍二人涉嫌縱容黑社會組織犯罪，存在徇私枉法、故意隱瞞案件事實等行為，包庇主要犯罪嫌疑人，為黑惡勢力充當保護傘，已被「雙開」及移送檢察機關審查起訴。在此之前，大理市亦有四名警員幹部及三名派出所領導因同類問題遭查辦。僅雲南大理一地已亂象叢生，全國各地的黑惡情況可想而知。



身為人民公僕及維護社會治安的警務人員知法犯法，甘當黑惡勢力保護傘，這本就是不該發生，但現實卻一而再地上演，足見內地腐敗行為早已氾濫成災，所謂依法治國仍然遙不可及。不反腐亡國，反腐亡黨，蔣介石當年沒能跳出這個怪圈，如今的內地政府能否跳出來，實在叫人懷疑。



和其他地方相比，大理公安系統的腐敗程度並非最惡劣，像湖北省早前出現的公檢法一把手集體倒台事件，便是因他們全都淪為了黑惡勢力保護傘，不是縱容包庇，就是通風報信、提供各種幫助，甚至和黑老大稱兄道弟、肝膽相照，黑惡勢力豈有不猖狂之理。類似情形更普遍存在於各級公安、政法系統及政府職能部門，以致常常形成塌方式集體腐敗，一查就是一窩，一倒就是一片，造成的危害及打擊難度之大不言而喻。



中央掃黑除惡第十一督導組日前在浙江杭州舉行反饋會議，指出部分地方對展開掃黑專項的認識不足，有關部門在打擊保護傘等涉黑問題上不到位，出現「點熱面冷」的現象，說白了就是在做表面工夫。原因很簡單，誰都知道內地向有「官黑勾結」、「警匪一家」的傳統，像湖北黃岡市公安局的「護黑局長」、江西永豐縣的禁毒大隊長皆在背後包庇毒販，贓款肯定沒少收，如此又哪來的動力掃黑除惡？



黑惡勢力是社會毒瘤，其背後的保護傘則是滋養黑惡勢力的溫床，關於這一點，一河之隔的香港可謂感同身受。別看本港警方年年舉行「雷霆行動」，看似風風火火，實則次次行禮如儀，只是捉些「爛頭蟀」充數，風頭過後，一切照舊。說到底，掃黑除惡沒有「河水井水」之分，中央豈能袖手旁觀！