世界視線：壟斷市場損利益　劍指科技巨無霸

Google、Facebook、蘋果公司和亞馬遜等科技巨無霸已成壟斷市場的代名詞。外媒報道，美國司法部及聯邦貿易委員會分途追擊多家巨企，眾議院亦密鑼緊鼓修訂反壟斷法，誓言要令科網界恢復競爭，外界更關注華府會否強行將它們分拆成細公司，阻止其獨大。



一九七四年，司法部對全美最大通訊商AT&T展開調查，花了十年時間，成功將它拆成八間公司，結束長達百年的壟斷。AT&T憑藉其覆蓋美加的銅線網絡和多項專利，控制電話費價格，歷年獲得巨額利潤，繼而利用龐大資源建設貝爾實驗室，投資尖端科技，發迹史與四間巨企如出一轍。AT&T透過收購打壓潛在競爭對手，同時漸趨保守，忌諱新興行業，為維護固網利潤更一度扼殺無線技術。國家經濟和科技命脈全繫於一巨企，華府驚覺其危險性，最終動用競爭法，將其解體。



歷史證明決定正確，美國電訊業因此進入百花齊放的時代，創新科技得以蓬勃發展，間接引領美國在互聯網以至世界科技佔盡先機。然而隨着時日發展，昔日的競爭者逐漸變成今日的壟斷者，加上中國科技業高速發展，大有後來居上之勢，引起了美方警惕。特朗普後知後覺，見華為5G技術在全球獨佔鰲頭，才驚悉國內同領域沒有公司可以匹敵，觸發他連串行動，一手用法令打壓華為，一手審視國內科企推動改革，以免美國重蹈AT&T衰落的覆轍。



這解釋了特朗普為何會突然高呼要大搞6G，正正是為了爭先。他曾明言：「我想美國靠競爭取勝，而非靠封殺目前的先進技術。我們一定要凡事領先，尤其是在令人非常興奮的科技世界！」短短幾個月後，便傳出華府對四間科網巨企史無前例的調查，完全符合了「恢復競爭」的宗旨，亦形同視Google等公司為窒礙前進的大石，欲除之而後快。



事實上，Google廣告競價不透明等亂象一直為人詬病，過去曾多次涉違反壟斷法被歐盟罰款，美方的反壟斷調查勢必指向這些死穴。巨企若不展示其除弊立新的決心，恐怕難逃一拆。