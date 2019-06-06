美國外交乃至國家戰略最大的兩個問題，一是中國，另一是伊朗。中國緩，伊朗急；中國大，伊朗小。兩者中間是俄羅斯，俄國軍力與意志均強，但是財力不足。中國與伊朗的問題解決，俄羅斯便不成問題。但是俄羅斯不好弄，搞得不好，與俄國交惡對打起來，伊朗問題、中國問題都會惡化至不可收拾。



對美國而言，這是最為關鍵的三國問題。對中國而言，中美矛盾不可能由中美直接解決，必然涉及俄羅斯、伊朗才可有解決之望。伊朗問題，對中國來說，便不僅只是「圍魏救趙」，而是關乎怎樣應對美國的攻擊卻可以取得戰勝之道。



由於有俄羅斯，美國不敢隨便動武。敍利亞的內戰中沒法戰勝俄羅斯的局部戰爭，利比亞、委內瑞拉亦被俄羅斯的介入而有所震懾。美國除了威嚇之外，至少在目前是沒法進行大規模侵略的軍事行動。



正因如此，中國便多了許多國際活動空間。而假若對伊朗有所支援，與俄羅斯一起，便可以阻止美國對伊朗的壓迫，伊朗可以在美國制裁下存活。反過來，伊朗更可以在中東對美國勢力有所制衡。無論是以色列或沙特阿拉伯，因而沒法在中東橫行霸道，在伊朗勢力的掣肘下要有所收斂。



與此同時，中東的小國，甚至如卡塔爾等，亦有政治選擇的空間。例如本欄經常提及的，由伊朗、卡塔爾經伊拉克、敍利亞，出地中海進入歐洲大陸的石油、天然氣管道，能建成的話，將有巨大的政經影響，顛覆整個中東以及東南歐的政治、經濟生態。



伊朗的地緣政治經濟不僅面向中東、東南歐，更連接中亞、南亞，例如伊朗與俄羅斯、印度構建的國際南北大通道，增加了俄羅斯南下印度洋之路，改變中亞五國的陸路封閉，也會影響阿富汗、巴基斯坦與印度三國關係。「中巴經濟走廊」實應擴展，與伊、俄、印國際南北大通道連接，產生出更大的政經社會作用，也回復到歷史上絲綢之陸海互通。



有這樣關鍵的地域樞紐，中國若支援伊朗，抗衡美國，將把美國在中東重劃疆界的大戰略打破，反守為攻，使中東、中亞、南亞各國連接起來，推翻美國在這個區域的封鎖、禁錮與控制，扭轉兩個世紀以來的英美霸權主義。



美國打不下伊朗，便難以全力對付中國；打不下伊朗也向全球示範，霸權主義正窮途末路。沒有戰爭帶來的財富、從中東乃至中國劫取的財富，美國的負債經濟是難以維持下去的。相反，中國為首、各國參與的「一帶一路」建設，卻是陽光大道。