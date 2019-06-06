香江反對派二十多年來反中亂港的重要手段之一，就是製造和利用香港民眾的恐懼心理。人類有恐懼心理是自然的反應，是人類在生存鬥爭中對外界的威脅、危險、壓迫有不安全感的反應。隨着社會文明的發展，這種反應會演變成社會群體的情緒反應和心理糾結及焦慮，聚焦在社會事務、政治事務上。



所謂「政治就是眾人之事」，政治恐懼也就最容易發生在眾人身上。政治恐懼本身是「中性」的東西，正面和積極的看，政治人物可以用此「制約人心，對民眾進行精神約束，進行有效的社會及國家治理」，也即明白民眾心底的恐懼不安，培養正直、守法的公民，引導公眾一起排除引發社會政治恐懼的種種外在因素，以此「贏得民眾對國家合法性和權威性的認可」。



而負面和消極的看，一些無良政客、野心家，則會利用民眾的恐懼心理，抓住特定的議題和設定的目標，蠱惑煽動、誇大其詞、造謠誣衊、混淆黑白、顛倒是非的製造群體性的焦慮和恐懼，掀起社會政治運動，以達到他們為己牟利的目的。香江反對派就是這樣的人，幹這樣的事。



不錯，由於歷史和現實原因，香港不少人恐共，恐懼社會主義，這是反對派能夠大肆利用和煽動反中亂港風潮的社會基礎。這方面朝廷也有三大問題：一是這麼多年來，共產黨的事情、社會主義的事情，在許多港人眼裏並沒有得到必要的糾正和改善，有的還更為惡化，他們是怕上加怕、恐上加恐。



二是對於反對派利用和煽動民眾恐共心理幹的壞事，提出的種種無理、荒唐的要求，朝廷綏靖、姑息、縱容，認為依了他們，就可以消除港人的恐懼情緒，這樣做，把已經被反對派攪亂的是非攪得更亂，要知道，是非不分、黑白不明，民眾的恐懼只會更加恐懼，只會被反對派不斷利用。



三是在如此渾濁和亂七八糟之中，本來對香港回歸並無恐懼心理且樂見其成的人，就會無所適從，另生恐懼或傷心不滿，對朝廷敬而遠之也。