大象打架，小草遭殃。中美對抗全面升級，全世界經濟都受到衝擊，在美國霸權威逼之下，許多國家和地區不得不選邊站，其中以台灣的態度最積極，即使美國不出聲，它也自動投懷送抱，擺明立場「聯美抗中」。蔡英文甚至誇誇其談，聲稱要借助貿易戰機會吸引台商回流，以「台灣製造」取代「中國製造」。



空心蔡口氣無疑大得很，可惜說易行難。須知台灣經濟高度依賴大陸，大陸經濟面臨下行壓力，台灣經濟也好不到哪裏去，貿易戰拖得愈久，對其衝擊愈大，「聯美抗中」不過是一廂情願，「台灣製造」更是癡人說夢。數字可以說明一切，去年台灣對大陸及香港出口達一千三百八十四億美元，對美國出口則只有不足四百億美元，兩者完全不成比例，台灣每年對大陸的貿易順差遠遠超過對全球貿易的順差總和，失去大陸市場將意味着甚麼，答案不問可知。



早前親綠營媒體報道，今年一至五月份台灣鳳梨外銷逾四萬噸，已超過去年全年的數量，更創下三十年新高。該媒體沾沾自喜，聲稱這是台灣農委會今年初以「國家隊」概念成立的農業產銷平台打出了亮眼的成績。但他們不敢說出口的事實是，台灣鳳梨九成七以上銷往中國大陸，也就是說，如果沒有大陸市場，台灣鳳梨也好，其他農產品也罷，都只能「孤芳自賞」。君不見，近年台灣香蕉滯銷導致價格下跌，一眾政客紛紛在鏡頭前充當推銷員，並表演吃蕉絕技，前行政院長賴清德更推薦香蕉可以帶皮水煮，再蘸醬油、大蒜一起吃，成為一時笑談。



說到底，台灣市場不大，實力有限，根本沒本錢「聯美抗中」，更不可能以「台灣製造」取代「中國製造」。高雄市長韓國瑜上任不久即到大陸推銷農產品，結果被綠營批評「賣台」，其實對台灣民眾而言，最重要是「貨出去人進來」，就算是「賣台」，也勝過天天將香蕉和鳳梨當飯吃。