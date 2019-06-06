特區政府之所以常為人詬病，除了倒行逆施與民為敵外，就算是所謂惠民措施也不知所謂，遠的不說，單是派錢四千元已經弄致怨聲載道。今年財政預算案其中一項「派糖」措施，是以二百億元購置私人物業作社會福利用途，預計在十八區新增一百五十八項設施。詎料計劃尚未正式推出，已被批評分配不均，區議員憤然指摘。



就以長者鄰舍中心為例，大埔及西貢長期缺乏，新計劃中亦不會設置在該兩區。可憐大埔區人口逾三十萬，竟然與離島同樣是新增設施最少的地區，只得寥寥四項，而六十萬人口的元朗，卻有十五項。



新政策不但厚此薄彼，而且毫無邏輯可言。像西貢區幼兒中心的使用率僅百分之三十八，依然獲分配多三間，與近九成使用率的元朗區一樣，實在使人摸不着頭腦。



有關規劃對區內的長者及幼兒家長欠公道，大埔有區議員不禁怒吼「樣樣都冇份」，好像被離棄，質問政府究竟想大埔變成怎樣的社區，強烈要求當局增加該區安老及託兒服務。



老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，中國人的傳統美德代代相傳，這個得罪全香港人、斷六親的政府怎會明白？但想不到竟然連社福資源分配也來個「親疏有別」？按道理，政策應該一視同仁，視實際需要來達成最大效益，現在情況令人懷疑某些區議會有特別大的影響力，抑或是政府與某些地區人士有特別的關係？



孔子在《論語》中說道：「不患寡而患不均，不患貧而患不安。蓋均無貧，和無寡，安無傾。」無論社會資源多寡，分配要公平才可以穩定安寧。據稱，現任勞福局局長羅政光智商高達一百六十，擁有博士學位，自以為精打細算，把社會福利當帳面數字計算，制訂政策缺乏人情味，絲毫無同理心，才會導致出現種種荒謬現象。建議羅局長先讀讀聖賢書，學學為官之道吧。