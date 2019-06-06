每年六四都是反中派、亂港派、本土派爭認中國人的好日子。這班人平時與中國恍如有不共戴天之仇，切割中國人身份唯恐不及，偏偏每年一度的六四個個心念家國，對「中國內政」指手畫腳，忽然又以中國人自居了。怪事處處有，香港特別多，正常的香港人大概已經見怪不怪。



這兩年的六四又因為律政司庇奸護淫、顛倒是非、徇私枉法，被賦予新的意義。眾所周知，兩年前的六四活動，漢奸黎突然趨前爆粗恐嚇正常採訪的東方報業男記者，揚言「×你老母×」、「我影×咗你嘅相」、「我實會搵人搞×你」。一個以民主鬥士自居、滿口仁義道德的傳媒老闆，財雄勢大，竟公然打壓新聞自由和恐嚇小小記者，唔驚就假。受害記者終日提心吊膽，憂慮漢奸黎不知何時「搵人搞佢」，精神壓力極大。



這宗恐嚇案在光天化日下發生，整個過程被拍攝，有圖有片鐵證如山，警方早已完成錄取口供，惟所有證據呈交律政司後就被卡住，猶如石沉大海，如果說當中沒有古怪，小學生也不信。正如立法會議員指出，案件黑白分明，情節簡單，不可能拖足兩年沒有下文，換了是一般人涉案，恐怕早就速告速判速坐監，怎麼可能一直逍遙法外。事實上，東方及受害記者先後十二次去信律政司查詢辦案進度，得到的回覆都是虛無縹緲的廢話，律政司作為政府最高法律顧問，卻連「進一步徵詢法律意見」的拖延藉口都好意思搬出來，可見為了包庇漢奸黎，已到了沒有最荒謬、只有更荒謬的地步。



說穿了，最無恥律政司司長鄭若驊甫上任即被踢爆僭建，為求甩身不惜同漢奸黎政治交易，互相放生，黑金案固然不起訴，佔中案又不了了之，恐嚇記者案當然也是拖個沒完沒了。鄭若驊姑息養奸，有法不依，無法無天，令人每逢六四倍悲哀。悲者，洋奴漢奸當道；哀者，法治之區淪亡！