昨日，本欄提到戰國年代，秦國能以一國之力戰勝其餘六強，是因為各國不能團結，故希望今日世界上受美國霸凌的國家不要重蹈覆轍。目前，受美利堅軍事威脅的國家有伊朗、北韓、中國、俄羅斯；受貿易威脅的國家有墨西哥、加拿大、日本以至整個歐盟，而中、俄兩國亦在其中。美國總統特朗普上任後，處處樹敵，不斷找人「單挑」，但至今仍佔上風，正因為沒有人牽頭，帶領各國行「合縱」之策。



危之中就會有機，中國在這個數十年一遇的考驗中，應該逮着機遇，勇敢承擔使命，引領各國共抗美帝霸權，未來世界「一哥」的地位，說不定就是由今日開始奠定。在這場中美貿易戰中，歐洲、日本、加拿大以至墨西哥多國，骨子裏都希望中國能撐得住，因為如果中國失守，接下來美國的汽車、鋼鐵、食品等關稅就會衝着各國而來，唇亡齒寒，他們是心裏明白的，只是不便言宣而已。



至於俄羅斯、北韓、伊朗，就更加會站在中國一方，因此，在這場中美的爭雄戰中，四處都是中國的潛在盟友，只是我們能否有技巧和誠意把他們完全爭取過來而已。



要拉攏盟友確是有技巧的，所以我們上文是講「中美爭雄戰」，而非「爭霸戰」，北京想爭取更多朋友，首先要釋除各國對中國霸權的憂慮。故中方應向國際社會嚴肅保證，我們即使重視在南海的主權，也絕對尊重各國在該區的航行自由，先請他們放心。



昔日，周恩來曾經向世界宣布中國的《和平共處五項原則》，因而贏得尊重。針對當前局勢，我們也可以制訂一個《和平互利新原則》，提倡用協商方式解決矛盾，強調中國絕對不會恃強凌弱，更反對任何仗恃軍事、經濟實力而肆意霸凌的行為，將全球其他國家都團結在這種新原則之下，如此一來，我們就有力量與美國抗衡了。