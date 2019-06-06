美國總統特朗普國事訪問英國三日，當行程踏入第二天，約有七萬五千人冒雨在倫敦參與「反特」示威，數目雖遠不如他去年工作訪英時的二十五萬人，但聲勢依然浩大，且充滿娛樂性，除了六米高、扣上尿片的「特朗普BB」吹氣人偶再次在倫敦升空，還有搞笑的坐在金色馬桶上的特朗普機械人，機械人高三點六米，能夠讀出特氏的經典金句，譬如「你是假新聞」。英國人遊行愛搞搞新意，確極盡視聽之娛。



特朗普最愛自欺欺人，唔啱聽嘅，一律以「假新聞」視之。呢，喺記者會上，佢話只睇到數千人支持佢，而睇唔到有示威，誓神劈願話如果有示威都係「假新聞」。其實，今次即使未至於有二十五萬人示威，如過街老鼠人人喊打嘅地步，但對於特朗普到訪，英國人顯然仍是抗拒的多，巴基斯坦裔的倫敦市長簡世德便在報上發表文章，批評特氏的言論煽動，就像「二十世紀的法西斯分子」。



相信是看到英國媒體對其到訪充滿敵意，是以特朗普在「空軍一號」還未落地時已在推特發文：「作為倫敦市長，簡世德工作做得很糟糕，他對即將到訪的美國總統表現出愚蠢的惡意，美國可是英國現階段最為重要的盟友。這個徹頭徹尾的失敗者，應該專注於解決倫敦犯罪問題，而不是我。」



此外，特朗普亦對英國脫歐說三道四，指英國讓歐盟掌握所有談判籌碼，囑英國在歐盟拒絕滿足要求的情況下「退出」；又對新首相人選意見多多，稱前外交大臣約翰遜是「出色的首相人選」。阿哥，咁仲唔係粗暴干預他國內政？難怪工黨黨魁郝爾彬等都拒絕出席國宴。喺咁嘅背景下，特氏在英國遇到示威遊行，應該係情理之中，沒有暴亂已算是萬幸，但他還要說「反特示威是假新聞」！看來，講慣大話嘅特朗普，已分不清何謂謊言、何謂事實，其「謊言即真理」已變成權力的傲慢，其世界是文明告退、野蠻抬頭！