政府日前在聽取社會意見後，建議將修訂《逃犯條例》的移交門檻提高至七年或以上，四項性罪行因此未能處理，包括「促致年齡在二十一歲以下的女童與人非法性交」。反對派借題發揮，指變相容許色情犯在香港「周街走」，令香港變成「性罪犯天堂」。



但如果無修訂《逃犯條例》，現在根本完全無法處理任何性罪行的逃犯。所以，只有盡快通過修訂《逃犯條例》，才不會使香港成為性罪行逃犯天堂。保安局局長李家超亦再三強調，在性罪行方面，涉及十六歲以下受害人的性罪行，目前可以「域外司法管轄權」去處理，倘若是次修例獲通過，更可以要求當地提供證據去採取檢控工作。



根據現時《刑事罪行條例》，與未成年少女發生性行為等多項性罪行條文都有域外法律效力，即不論港人在何地犯下有關罪行，而香港又有否與該地簽訂移交或司法互助協議，律政司都可以檢控疑犯，在香港法庭進行審訊，過去亦有成功檢控並定罪的案例。



二○○三年政府修訂《刑事罪行條例》，新增第153P條，為侵犯兒童的性罪行賦予域外法律效力，以檢控在香港境外發生涉及兒童的性活動。該條例規定，任何香港永久性居民或通常居於香港的人、在香港成立或註冊的法人團體，或任何在香港有業務地點的法團或不屬法團的團體，在香港以外地方觸犯《刑事罪行條例》附表二指明的罪行，並涉及兒童，或受害人是香港永久性居民或本來居於香港，即屬違法。



事實上，《刑事罪行條例》有四十二條與性罪行相關的嚴重罪行，包括強姦、猥褻侵犯等根本沒有被剔除，只有四條最高刑罰少於七年的性罪行沒有包括在內。筆者促請保安局盡快修訂四條最高刑罰少於七年的性罪行，提高有關性罪行刑責至七年或以上，可避免有關性罪行逃犯不能移交。