白宮最近宣布，將從本月十日開始，向所有墨西哥進口貨品徵收百分之五關稅，如對方未能採取有效措施阻截難民，將分階段進一步調升關稅至最高百分之二十五，涉及金額達八百多億美元。



事實上，墨西哥當局在華府的巨大壓力下，已加強在邊境執法，逮捕及遣返的非法移民人數，均較去年同期大幅增加。眾所周知，移民議題是特朗普拚連任的主要戰場，墨西哥人縱使不會像他所說那樣，為美、墨邊境圍牆埋單，但只要他們肯積極配合，令非法入境美國的人數有所下跌，對特氏來說，已算是不錯的結果。



正當特朗普自以為得計之際，沒想到螳螂捕蟬，黃雀在後，共和黨內「後欄起火」。多名共和黨議員強調，關稅一旦實施，將導致美國的消費者成本飆升，損害經濟，甚至令美、墨、加三國的新貿易協定胎死腹中。參議員肯尼迪直指百分之五關稅或許不會令銀行倒閉，但百分之二十五關稅則是另一回事；參議院共和黨多數派領袖麥康奈爾更稱，對墨西哥新一輪關稅未必能得到足夠的共和黨議員支持，特氏的決定有可能被推翻。



對於今次醞釀中的倒戈潮，有媒體形容為「特朗普上任以來，共和黨最戲劇性的反抗行為」。當然，國會一旦投票否決特朗普徵收關稅的決定，特氏還是可以行使總統權力予以推翻。問題是，今年較早前參眾兩院已試圖阻止特氏藉頒布國家緊急狀態令為由，繞過國會直接拿取興建邊境圍牆的經費；若對墨西哥徵收關稅再次受阻，總統與執政黨之間的裂痕，將進一步呈現於世人眼前。更有甚者，有報道指共和黨人正尋求「翻案」，再次否決特朗普的「緊急令」。要做到這一點，必須得到三分之二參議員支持，一旦成功將成最終定案，特朗普念茲在茲的邊境圍牆隨時泡湯。



有迹象顯示，共和黨內部對於總統權力獨大愈來愈感到不安，特別是特氏動輒以「國家安全」為藉口向別國加徵懲罰性關稅，像中國這樣的世界霸權競爭對手倒也罷了，連墨西哥這樣的親密盟友也搞無差別攻擊，這就讓共和黨國會議員看不下眼。時值國會正爭取通過新版美、墨、加貿易協定，特朗普這樣一攪和，加上明年選舉年，通過如此重大的協定更是渺茫。



值得注意的是，共和黨內開始有聲音認為，必須從制度着手，限制總統的權力。參議院多數黨黨鞭圖恩表示，如果關稅僵局持續，國會可能着手限制總統徵收關稅的權限。亦有議員透露，已提出議案，要求總統在以國家安全為由徵收關稅前，必須先得到國會批准。無獨有偶，一度宣布有意角逐明年總統選舉的前紐約市市長彭博，早前公開呼籲國會採取行動，限制總統制訂貿易政策的權力。



綜觀美國近一百年來歷史，特別是二戰後的幾十年裏，總統的權力不斷膨脹，不僅可以繞過國會，還可以繞過司法，特朗普頻頻使用特赦權力進行政治酬庸以至奧援親信，即是最惡劣的例子。美國走到如此不堪的地步，共和黨囿於黨派私利，甘願被特朗普一人差役，絕對難辭其咎。