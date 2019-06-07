世界視線：希拉妮批桑德斯　五十步笑一百步

政客們在台上享受鎂光燈關注的風光，下台後難免戀戀不捨，一六年美國總統選舉敗給特朗普的希拉妮，經常指點江山刷存在感，便是典型例子。



儘管希拉妮今年初已宣布放棄角逐明年大選，但還是時不時透過媒體月旦其他參選人。她最近接受小報《紐約郵報》專欄作家亞當斯訪問時，批評一六年初選的手下敗將、佛蒙特州參議員桑德斯是個輸不起的人，說他只要在選舉中輸掉了一個區，就會「把該區整個燒掉」。儘管整篇據說是「非正式」、「私人性質」的文章，批評桑德斯的篇幅只佔寥寥數語，但用詞之潑辣卻讓人錯愕，用亞當斯的話形容，希拉妮「對糟糕的桑德斯沒有一句好話」，焉知道還有多少更難聽的話沒有見諸報端。



希、桑二人的心結，可謂人盡皆知。高舉社會主義大旗參選的桑德斯，成功凝聚黨內的年輕支持者左翼勢力，一度對希拉妮構成極大威脅，最後還是希氏挾民主黨全國委員會的支持，以整個黨建制之力硬把桑德斯搞掉。有媒體就指出，希拉妮上述桑氏「把整個區燒掉」的言論，其實並非出自桑氏之口，而是支持者不屑希氏「出陰招」的激憤之語，原因是部分初選區域明明是桑德斯領先，最後加入「超級代表」的票數後勝負逆轉。



然而不管怎麼說，希拉妮批評桑德斯「輸不起」，實在讓人忍俊不禁。對於自己的敗選，希氏總結出千百種理由：聯邦調查局前局長高銘選前突然重啟「電郵門」調查、奧巴馬助選不給力、選舉人票制度不公平、女性「玻璃天花板」猶在……就是沒有總結到自己頭上。須知希拉妮爛船還有三斤釘，目前初選的枱面人物，包括拜登在內，都要給她幾分薄面，希氏此刻「唱衰」桑德斯，破壞力不容小覷。事實上，連特朗普也藉「希桑情結」抽水，奉勸「瘋狂的桑德斯」小心，別讓被自己人暗算的歷史重演。



總而言之，希、桑陣營已對彼此形成刻骨的仇恨。桑德斯今次爭取提名再次失敗則已，一旦勝出，如何爭取希拉妮的支持者，恐成疑問。