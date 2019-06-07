神州觀察：高鐵霸座成常態　執法不嚴養無賴

內地近期嚴打高鐵「霸座」，惟霸座現象卻愈演愈烈，各種不文明的言行舉止，不止像無賴，根本就是無賴，反映出一個醜陋社會的潛規則就是不要臉，能佔到便宜、能方便自己就是硬道理。



近日一段網傳視頻顯示，一名中年男子在廣深動車組列車上悠閒自得地看手機，兩腳放在對面座位上，一人佔三個座位。一名女乘務人員對其進行勸導，然而該漢態度蠻橫惡劣，聲稱還要佔十個座位，並讓乘務員「滾蛋」，叫囂「關你甚麼事」。



自去年下半年以來，高鐵霸座事件頻頻曝光，既有博士「霸座男」，也有刁蠻「霸座女」，「霸座大媽」和「霸座大叔」亦接連登場，連外國人也有樣學樣，霸座撒潑，不文明行為讓全社會望而興嘆。儘管輿論和公眾憤怒聲討，鐵路部門也出台法規懲處，但仍然難以遏止霸座行為，更有常態化趨勢。



霸座其實就是無賴，就是不守規矩、不守法律的表現。霸座行為層出不窮，禁之不絕，除了道德問題，管理部門執法不嚴導致不文明成本過低，亦是主要原因之一。很多時候，就是因為執法者不作為，最後變成誰不要臉誰佔便宜，例如廣深動車霸座事件，最終處理結果，就是涉事男子在列車到達深圳站前「道歉」而已。



霸座其實是侵害公共權力的行為，傷害的是整個社會的公共財產權，如果一味容忍，這種現象就會不斷滋生、不斷惡化、不斷膨脹。假若一句「對不起」就能免責，未來霸座情況必然愈來愈多，可謂貽害無窮。事實上，《廣東省鐵路安全管理條例》已於去年底率先施行，明確規定旅客霸座須懲處，但是廣深動車乘務人員卻仍然選擇了息事寧人。



另一方面，社會風氣敗壞也對霸座行為起了推波助瀾作用，在物欲橫流的社會，笑貧不笑娼，「面子」和「道德」早已不再那麼重要，卑鄙早已成為卑鄙者的「通行證」，其中內地網絡平台為博眼球，不斷生產、開發、製造甚至消費各類醜行，亦令不文明行為大行其道，例如霸座者因曝光率高，隨即就有網站將霸座無賴升級為大V，成為網紅。



實際上，霸座問題只是內地社會問題的一個縮影，近年來，機場、地鐵、高鐵，幾乎所有公共場合都已成為國人不文明行為的「秀場」，無理取鬧者竟能「理直氣壯」，「有理」取鬧者實則踐踏法規、文明的底線，斯文掃地。中國過去號稱「禮義之邦」，老祖宗留下無數的道德規範與美德，但到了今天，「中國人」竟成了不文明的代名詞，不得不令人悲嘆。顯然，道德教育已難扭轉當今社會風氣，重建中華文明，或只有靠立法規範及嚴厲執法。