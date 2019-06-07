產評：國際形勢急劇變　香港角色挑戰大

五月以來，國際形勢急劇變化。中美互加關稅、美國制裁華為，繼而是中國發出白皮書重申底線不退讓的立場，並高調宣布與俄羅斯加強合作。至此，世界由全球一體化轉變成兩大陣營的新趨勢雛型漸現。到底各國如何解讀，事態如何發展，尚待觀察。惟中港兩地連枝帶葉，香港所扮演的國際金融中心角色愈益險峻。



當中美貿易談判陷入僵局之際，傳來中俄元首會面的畫面，未來兩國將在機械人技術、藥品研發、數據存儲、遙感監測等方面加強合作。顯然，這些都在回應美國貿易保護主義及對中國科技業發展的打壓。



自上世紀八十年代中國推行經濟改革，全球一體化下經濟發展各取所需，國際貿易秩序井然。可惜花無百日紅，特朗普當選美國總統後，去年開始高舉貿易保護主義旗幟，包括歐洲、加拿大、日本及中國皆成打擊對象，對中國更用上極壓手段，大加關稅並全面封殺華為，中國還擊是無可避免。最新傳來美國再威嚇向餘下三千億美元中國商品加徵關稅，顯見雙方仍在激烈角力。



如今投資者都在注視，繼發動貿易戰和科技戰，美國下一步目標會轉移至金融領域。要知道，香港一直擔當着中國的國際金融中心角色，不但作為國際貿易橋樑，更是全球最大的人民幣離岸中心，在港發行的人民幣期貨品種持續增加，人民幣流通機制日趨完善。此外，港股是中資企業在海外融資發債、連接國際資金的熱門上市地，內地公司佔港股比重逾六成，而互聯互通機制更提升資金南北向互動。



國際金融中心是香港經濟的重要命脈，失去這個角色，香港只是一個內地城市。香港作為國際金融中心，也是中國金融改革的重要戰略點，一旦被捲入金融戰，將影響中國企業融資和人民幣國際化的步伐。



今年首季，香港經濟增長創十年新低，並連續兩季增長倒退，可這不能完全諉過於外圍因素。事實上，香港經濟結構單一化問題長期未獲正視，僅依賴中國旅客及中國企業來港消費和融資，創新經濟發展遲緩，土地緊缺的問題嚴重制約經濟民生發展。長此下去，經濟豈有不衰敗之理？如今國際形勢急劇變化下，內地亦自顧不暇，本身就極為脆弱的香港經濟，水浸眼眉，一旦金融戰殺埋身，危機非同小可。



所謂「弗備難，難必至」！面對一觸即發的金融及經濟危機，香港還得及早思考危機處理，否則一旦演變成奇災巨禍，悔之已晚！