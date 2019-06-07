正論：通訊發展大落後　智慧城市徒虛言

這是最好的時代，這是最壞的時代。第五代流動通訊系統（5G）被譽為人類第四次工業革命，將為全球帶來顛覆性改變，在這方面，中國獨佔鰲頭，領先世界，唯獨一國兩制下的香港龜行蝸步。港府聲稱明年推出5G服務，已被業界踢爆乃欺人之談。



國家工業和信息化部昨日正式發放四個5G商用牌照，意味內地進入5G新時代，反觀香港的發展仍是裹足不前。別看商經局局長邱騰華口口聲聲香港5G頻譜安排正如期進行，今年四月已將高頻段頻譜分配出去，中段頻譜亦計劃在年內拍賣，顯得很有部署，其實相關立法工作十畫未有一撇，而且本港幾大電訊商對高頻段頻譜反應冷淡，尚未拍賣的中段頻譜則須興建大量基站配合及進行測試，根本不可能趕及明年推出。高官大言炎炎，說的比唱的還好聽，證明只是一廂情願。



正如業界指出，高頻段頻譜的高頻特性不能實現廣泛覆蓋，只能在網絡熱點使用，中段頻譜覆蓋面廣泛得多，才是他們「那杯茶」，但由於港府缺乏前瞻性發展，起步比內地慢不用說，比日韓、歐盟、英國等地亦遲數年，批評港府所謂明年推出5G是「誤導陳述」，起碼要到二○二二年才有望達成。「山中方一日，世上已千年」，香港事事落後於人，後果將是災難性，尤其是內地發展一日千里，粵港澳大灣區更關乎香港今後定位，若珠三角等地5G全覆蓋，偏偏香港仍停留在4G階段，變成落後的「電訊窪地」，不止競爭力蕩然無存，更勢必拖國家後腿。



這樣說絕非無的放矢。5G技術是實現智慧城市的先決條件，它比4G快得多，能提供穩定流動寬頻服務，網絡延遲的問題亦能解決，因此能推動虛擬實境或擴增實境等技術應用，大量物聯網連接以及數據傳輸，作有效實時城市管理和交通監察，並可以應用到無人駕駛技術、機械臂遙控手術甚至軍事用途上。試想想，當內地以至其他競爭對手都行這一套，香港則漫不經心，還有何優勢可言？



最可笑的是，港府開口閉口建立智慧城市，多年前的施政報告已提出以九龍東為試點，但至今只推出「多功能路燈」、「智慧回收箱」等，全部無助改善城市管理，跟高科技沾不上邊。至於公眾WiFi服務的表現更是差強人意，龜速上網，盲點處處。對比一河之隔的深圳，十多年前還是黃賭毒和翻版天堂，現已成為中國硅谷。騰訊主席馬化騰曾不無惋惜地說，香港手上有很多好牌，可惜發揮不到效力，暗批港府不作為，可謂一語中的。



一分耕耘，一分收穫。發展創新科技並非空口說白話，需要大量投入，但香港投入創科的資金只有經濟產值的百分之零點七，莫說無法同深圳的百分之四相提並論，甚至連第三世界也不如。何況港府的管治理念一直停留在上個世紀，視「大市場、小政府」為鐵律而無所作為，在這樣的情況下，智慧城市距離香港這麼近、那麼遠，理有固然！