功夫茶：南亞新村拆唔完　治安毒瘤開遍地

滾滾凡塵，無孔不入。毛澤東有經典名句：「凡是反動的東西，你不打，他就不倒。這正如地上的灰塵。掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。」呢幾句真係智者之言，功夫茶聯想到除惡要務盡，一如掃去灰塵，總不能打禪語：心中無一物，何處惹塵埃！



見你個大頭鬼吖。功夫茶講嘅係對付「南亞新村」，官僚拆啲唔拆啲，就好似灰塵咁，未能的起心肝全心全意清除，後患無窮。正如朱子家訓話齋，「黎明即起，灑掃庭除，要內外整潔」，無能政府對假難民大愛包容，加上無良政客扮晒「道德佬」助紂為虐，終於搞到假難民問題尾大不掉，幾年就「燒」咗香港人五十億公帑招呼呢班大帝！阿哥，呢筆錢足夠為基層興建近七千個公屋單位嘞，特衰政府善財難捨，冤枉甘心，納稅人唔谷氣就假。



好似深水埗通州街橋底「南亞村」臭名遠播，成為吸毒特區、武器庫、槍械庫兼黑幫開壇收兵之地，正正係冇靈魂政府養癰遺患之過。正義傳媒鍥而不捨長年追蹤報道，六大政府部門拖無可拖，不情不願喺今年初完成清拆。之但係拖拖拉拉、停停拆拆，南亞假難民早已如灰塵飄呀飄，「飄」咗去旺角渡船街一段行車天橋底，同埋甘芳街一帶重建「南亞新村」。假難民恍如游牧民族，唔同嘅係，游牧民族「逐水草而居」，佢哋則「追天橋底而蔭」，吹脹。



呢嗱，港府早前喺「南亞新村」張貼公告，大搞「預約清拆」，話今個月有所行動，「勿謂言之不預」咁款。直到尋日朝早終於見影，數十名警員、食環署人員、社工及外判工人，浩浩蕩蕩，如臨大敵，可惜又係有姿勢冇實際。事關大部分「村民」早已搬離現場，大隊人馬拆得「勢如破竹」，其實都係做戲咁做，會唔會呢頭收隊、嗰頭重建，邊個話得埋。



再睇吓甘芳街吖，現場有多間木板屋，當局竟然視若無睹，連派人做場清拆大戲都慳番，即係又玩拆啲唔拆啲嘅老把戲。講到尾，都係有關部門斬草不除根，互相卸責，縱容南亞村民四處流竄，好似灰塵咁，趕走呢度就飄去嗰度，南亞新村遍地開花，引發環境、噪音、治安、毒品等問題，甚至紅磡豪宅區都被入侵，一班街坊有得震冇得瞓，都係拜廢官無能所賜。



喂，官老爺聽過「廚者偷安，吃者隨便，皆飲食之大弊」呢句說話未吖？古人連對廚子都有高要求，要佢哋用心烹調，試問身負保護市民生命財產安全重責嘅特區政府，面對治安毒瘤仲假仁假義、心慈手軟，南亞新村拆極唔完，即係失職瀆職，該當何罪吖！