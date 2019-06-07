內地的經濟專家大多只懂理論，不曉現實情況，也流於迷信十九世紀的經典著作，不知道一百多年來世道人心與經濟的轉變。因此，談經濟的多只說供應、需求，卻忽視市場心理預期的影響，以及資金轉向產生出來的經濟供求與心理變化。落實到政策的層面，他們還是執着於匯率貶值來刺激出口的簡單關係。



於是，在中美貿易對壘之時，這些專家主張人民幣貶值，貶破「七算」也沒有問題。或許貶值可以抵銷美國加關稅對中國出口美國產品的打擊，然而，中美矛盾又何止關稅與中國對美出口呢？中國對美出口佔中國總出口屬少數，貶值會否因小失大？



人民幣貶值或許可以加強中國的產品出口，但是佔出口大多數的其他國家市場，會怎樣看中國的出口政策呢？或許，在美國的欺壓與金融攻擊底下，不少新興國家的貨幣都貶值，中國貶值只是維持與它們的平價，不過，在美國壓迫之下，這些新興國家的出口受困。中國可以借本國市場之力給予紓解，一是不要同步貶值來加強對它們的競爭壓力，二是人民幣相對升值有利它們對中國進口。



面對美國的經濟恐怖主義，中國好應該把從美國的農產品進口轉移至這些發展中國家，而中國從澳洲的礦產品進口也應該轉移。這樣的作用，是以中國市場支撐它們的生產與出口，並借它們出口與生產發展帶來的經濟效益來購買中國產品，形成中國與這些國家貿易的良性循環，達致雙贏之局。人民幣對它們貨幣的適度升值是利己利人，卻同時打擊美國。



事實上，人民幣維持穩定、甚至稍有升值，是在國內外營造人民幣的經濟信心，捍衞人民幣資產的價值，最主要的作用是影響國內外的資金流動。人民幣穩中有升，不但吸引外來資金作人民幣存款，鞏固人民幣的價值，亦改變對人民幣貶值的錯誤預期，扭轉為穩健投資價值預期，這也有助降低人民幣資產的利率，在國內抵銷人民幣升值的部分影響。



此外，人民幣不應該像澳元等以高利率來支撐匯率，而應以匯率穩健可靠來作支持。而國內資金不外逃，也吸納大量的外來資金，使心理預期與經濟信心可成互為因果的良性循環。經濟信心強，投資擴張，更提升整體經濟的效率、科技含量、創新能力，推動經濟與社會的全面發展。



人民幣匯率政策應從十九世紀的重商主義，進步至考慮心理預期、經濟信任與資金流向、投資效益的新重點，人民幣匯率政策才不會成為經濟發展的破壞因素。