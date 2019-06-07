特朗普上台與北京「大國競爭」，以貿易戰為突破口無功而返後，將戰線蔓延，科技、企業、學術、人員往來交流、金融等領域，山姆大叔連連出招，北京則一一奉陪，展開反擊，這些都沒甚麼大不了。中美「大國競爭」最要命、最危險、最災難性的是在軍事領域，這將導致戰爭——局部戰爭、全域戰爭、核子大戰，走向極端時，不但會毀掉中美，而且會毀掉世界。



這樣的後果，中美皆有反覆評估。局部戰爭、全域戰爭，誰都不怕打，儘管力量對比失衡，在某些方面各有長短，但誰都不能肯定輸贏。戰爭勝負因素實在太多，變幻莫測，人類戰爭史上以弱勝強的例子不可勝數，而「唯武器論者」不知跌碎過多少眼鏡。然而，核子大戰則無懸念，只要開打就同歸於盡，因此，中美皆無心且不敢打。



就像當年美蘇爭霸一樣，雙方要動武，只能夠打常規戰、打局部戰，甚至要避免直接交手，最好只在「熱點地區」、「利益攸關」之處打「代理人戰爭」。這樣做，就是要建起一道道的「防火牆」，免得戰火燒到核子領域，發生核子大戰。



可見大家都不能打、不敢打核戰，那就只能打常規戰。而大家最好不要直接交手，那就打「代理人戰爭」。目前老美和特朗普政府打壓中國崛起，施以軍事圍堵、威嚇及點起戰火的最好地區，就是台灣，就是在海峽兩岸大動手腳，將「分裂和反分裂」加火升溫到爆發戰爭。老美知道，台灣問題是北京不惜流血犧牲都要維護的核心利益，老美知道「台獨分裂勢力」已經「發展壯大」，其勢頭對兩岸統一極為不利，拖得愈久愈不利。而今日之北京比任何時候都更想早日實現統一，比任何時候都清楚老美利用台灣圍堵中國大陸之危害日益加深。



特朗普上台後，老美在售武、在台海耀武揚威挑釁北京、在外交戰略上支持台灣的力度是前所未有的，老美擺出的架勢也是「分裂中國」不惜一戰。然而，她躲在後面，是要讓中國人互相殘殺，她好從中漁利，削弱中國。