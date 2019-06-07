美國長期出現貿易逆差，近年更進一步惡化，總統特朗普將之歸咎於全世界「佔美國便宜」，這分明是自欺欺人。聽聽經濟專家怎麼說。被譽為「華爾街最佳亞洲專家」的摩根士丹利前亞太區主席羅奇指出，美國之所以面對巨額貿易赤字，主要是因為美國人沒有儲蓄意識，習慣於透支消費，導致經常帳和貿易赤字尾大不掉。換句話說，美國的問題其實是自己造成，但他們反指全世界「佔美國便宜」，動不動就制裁別國，動不動就發動貿易戰，可謂顛三倒四。



中國人強調積穀防饑，儲蓄率一直居於世界前列位置。美國人恰恰相反，習慣於先使未來錢，儲蓄率很低，消費卻很高，以致債台高築，一遇經濟危機便原形畢露。二○○八年的環球金融海嘯，就是因為華爾街貪婪，次按引爆泡沫，全世界都跟着遭殃。最諷刺的是，早前美國聯邦政府局部停擺，不少公務員面對無米之炊，被迫如難民一樣排隊領取免費食物及生活用品，其窘態可見一斑。



眾所周知，儲蓄率過低往往造成過度消費，帶來虛假繁榮，這種消費是不可持續的，這種繁榮是不可持久的。有人說，美國就像一頭外強中乾的駱駝，隨時被最後一根稻草壓垮。這並非危言聳聽，私人龐大債務姑且不說，單是國債已超過二十二萬億美元，每天還息就要十億美元，而特朗普政府還在窮兵黷武，到底錢從何來？以債養債的日子還能持續多久？



當然，美國依恃着美元霸權，目前尚無斷炊之虞，只需不斷發債和印鈔，就可以不勞而獲，活得有滋有味。怕只怕，有一天全世界不再購買美債，不再使用美元，老美的好日子也就到頭了。特朗普也許正是基於這種擔心，才不斷強調「美國優先」，企圖靠敲詐勒索全世界來維持霸權。過去美國以《廣場協議》收服日本，如今又以同樣招數對付中國，但正如羅奇所說，這次美國未必能贏，因為中國不是日本。